Coteccons liên tiếp thắng thầu dự án lớn, tổng giá trị hơn 10.000 tỷ

Coteccons củng cố vị thế nhà thầu hàng đầu Việt Nam

Loạt tên tuổi lớn trên thị trường từ Hòa Phát, Charm Group đến VinGroup, Novaland,.. lần lượt chọn Coteccons làm nhà thầu chính trong các dự án gần đây. Lý giải điều này, đại diện Coteccons cho rằng, có 4 giá trị duy nhất và khác biệt, được gọi là COTECCONS INSIDE đã làm nên uy tín và thương hiệu của Coteccons. Cụ thể, Coteccons đề cao cam kết bền vững với môi trường trong tất cả các dự án; đa dạng hóa dịch vụ và sản phẩm; tập trung vào trải nghiệm khách hàng và mang lại các giá trị cộng thêm trong quá trình vận hành, hợp tác kinh doanh.

Cụ thể, tiếp nối thành công của giai đoạn 1, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất thuộc Tập đoàn Hòa Phát mới đây tiếp tục chọn Coteccons làm tổng thầu giai đoạn 2, gói thầu số 1 - Nhà máy Luyện gang, Dự án Khu Liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Khu Liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 (Ảnh: Coteccons).

Dự án có tổng mức đầu tư chục ngàn tỷ đồng, sử dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất thép cuộn cán nóng chất lượng cao. Hòa Phát Dung Quất 2 dự kiến khởi công quý II/2022 và hoàn thành vào cuối 2024. Trong đó, Nhà máy Luyện gang có tiến độ thực hiện 16 tháng, bao gồm 40 hạng mục nhà xưởng công nghiệp nặng lớn nhỏ khác nhau. Do đó, việc lựa chọn nhà thầu thi công là hết sức quan trọng để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án, đáp ứng yêu cầu và kế hoạch mở rộng sản xuất của tập đoàn thép Việt Nam.

Cũng trong cuối năm 2021, Coteccons và Novaland đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác lâu dài trong việc xây dựng các dự án trọng điểm của Novaland trong giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, tập đoàn bất động sản lớn của khu vực miền Nam chọn Coteccons trở thành nhà thầu chính xây dựng một số công trình khách sạn và cụm dự án tại Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City tại Biên Hòa, Đồng Nai và siêu thành phố Biển - Du lịch - Sức khỏe - NovaWorld Phan Thiết.

Sau Novaland, Coteccons tiếp tục hợp tác chiến lược cùng Charm Group với siêu dự án ở bãi biển Hồ Tràm 2 tỷ USD - biểu tượng mới của ngành du lịch nghỉ dưỡng. Chia sẻ về lý do chọn Coteccons là nhà thầu chính, đại diện Charm Group cho biết: "Coteccons được nhiều thương hiệu lớn tin cậy và lựa chọn như VinGroup, Six Senses, Ecopark, Lancaster,... Nhiều siêu dự án tại Việt Nam cũng do Coteccons đảm nhận. Trong đó, phải kể đến công trình tòa tháp cao nhất Việt Nam - The Landmark 81 tại TPHCM. Vì lẽ đó, chọn Coteccons là bảo chứng cho chất lượng và tiến độ các công trình của Charm Group".

Coteccons còn thắng thầu tại hàng loạt dự án khác như Vinhomes Grand Park, Vinhomes Dream City, Six Senses Saigon Riverside...

"Với những nguyên tắc đã trở thành thương hiệu như "an toàn tuyệt đối; cam kết bàn giao dự án đúng hoặc vượt tiến độ và chất lượng công trường số 1" cho tất cả các dự án là bảo chứng niềm tin để các đối tác lớn chọn Coteccons là nhà thầu chiến lược", ông Võ Hoàng Lâm, Phó Tổng giám đốc Coteccons nhấn mạnh.

Ixora Ho Tram by Fusion được quy hoạch trên tổng diện tích 56.278 m2, với mật độ xây dựng 16,2% (Ảnh: Coteccons).

Unicons bén duyên với các dự án đẳng cấp quốc tế

Trong khi việc Coteccons thắng thầu loạt dự án dân dụng và công nghiệp cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam, thì Unicons - đơn vị thành viên của Coteccons lại "bén duyên" cùng các dự án nhà xưởng công nghiệp đẳng cấp quốc tế.

Ngay từ đầu năm, Unicons vượt qua nhiều nhà thầu lớn trong nước và quốc tế để trúng thầu dự án Thăng Long - Nhà máy sản xuất băng dính Tesa Hải Phòng của khách hàng khó tính đến từ châu Âu - Tesa. Các sản phẩm Tesa được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp chuyên sâu và gia dụng với chất lượng hàng đầu thế giới. Do đó, việc xây dựng nhà máy này đòi hỏi chất lượng với tiêu chuẩn rất khắt khe.

Nhà máy sản xuất băng dính Tesa Hải Phòng rộng hơn 33.000 m2 tại Khu công nghiệp Deep C2B, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng do Unicons làm tổng thầu đã được khởi công vào ngày 26/1/2022.

Ngày 26/1, Unicons và Tesa tổ chức thành công Lễ khởi công dự án "Thăng Long - Tesa Site Hải Phòng" (Ảnh: Coteccons).

Ngoài dự án của Tesa, Unicons ghi dấu ấn các dự án khác như làm tổng thầu Tổ hợp Hệ thống Trường liên cấp Quốc tế Canada tại Lào Cai; Dự án Cầu Hôn (Kiss Bridge) tại Phú Quốc của Sun Group - biểu tượng mới của du lịch đảo Ngọc; Khách sạn Fusion tại Đà Nẵng; hay các dự án công nghiệp, dân dụng khác với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Đại diện Coteccons cho biết, giá trị các gói thầu 3 tháng đầu năm 2022 Coteccons và Unicons lên tới hơn 10.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy, uy tín thương hiệu của nhà thầu hàng đầu Việt Nam ngày càng được củng cố. Mặt khác, các dự án mới không dừng lại ở lĩnh vực bất động sản thương mại, nhà ở mà còn lấn sang lĩnh vực bất động sản hạ tầng công nghiệp.