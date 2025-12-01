Công ty vận hành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên báo lỗ 142 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM (HURC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán nửa đầu năm 2025.

Ghi nhận, doanh thu trong 6 tháng đầu năm của công ty là 104 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán vé vào mức 104 tỷ đồng. Tương ứng, doanh thu vé gần 600 triệu đồng mỗi ngày (không tính giai đoạn miễn phí).

Giá vốn 237,5 tỷ đồng gồm chi phí nhân công trực tiếp là 51 tỷ đồng, chi phí sản xuất chung 162,9 tỷ đồng, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 23,6 tỷ đồng.

Trừ chi phí, HURC lỗ sau thuế 142 tỷ đồng. Dù thua lỗ, HURC khẳng định tại thời điểm lập báo cáo tài chính cho giai đoạn 1/1-30/6, không có bất kỳ yếu tố nào đưa đến sự nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Báo cáo cũng cho thấy tính đến cuối tháng 6, doanh nghiệp có gửi tiền tại ngân hàng 214 tỷ đồng, gồm 190,5 tỷ đồng ở TPBank và hơn 23 tỷ đồng ở Vietcombank.

Tuyến metro đi vào vận hành từ 22/12/2024 (Ảnh: DT).

HURC là đơn vị vận hành tuyến giao thông công cộng cùng tên, còn được gọi là tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên. Doanh nghiệp này do UBND TPHCM sở hữu 100% vốn.

Năm 2025, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên dự kiến thu về gần 201,6 tỷ đồng doanh thu từ vé, đặt mục tiêu có lãi trước thuế 20 triệu đồng. Trong đó, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn lỗ khoảng 26,36 tỷ đồng. Công ty bù đắp bằng lợi nhuận từ hoạt động tài chính, dự kiến khoảng 26,38 tỷ đồng.

Metro Bến Thành - Suối Tiên có tổng chiều dài gần 20 km, kết nối trung tâm thành phố về cửa ngõ phía Đông. Tuyến metro đi vào vận hành từ 22/12/2024.