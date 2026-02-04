Công ty muốn mua dự án của ông Dũng "Lò Vôi" làm ăn ra sao?

Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (mã: NRC) công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với doanh thu thuần đạt hơn 22 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ.

Doanh thu tài chính chỉ 546 triệu đồng, chi phí tài chính gần 11 tỷ đồng. Đáng chú ý là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh từ gần 49 tỷ đồng quý IV/2024 về mức 259 triệu đồng trong quý IV/2025. Việc giảm mạnh này là do công ty hoàn nhập dự phòng hơn 6 tỷ đồng trong quý. Lũy kế cả năm 2025, NRC hoàn nhập hơn 65 tỷ đồng giúp thu về hơn 48 tỷ đồng.

Bên cạnh hoàn nhập dự phòng, quý cuối năm NRC cũng thu về hơn 27 tỷ đồng tiền thu nhập khác, giúp lợi nhuận khác đạt gần 24 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lỗ 56 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, công ty muốn mua dự án của ông Dũng “Lò Vôi” ghi nhận doanh thu 147 tỷ đồng, tăng cao so với con số 5 tỷ đồng năm trước. Lợi nhuận sau thuế chuyển từ âm 137 tỷ đồng sang dương 35,5 tỷ đồng.

Phối cảnh Khu dân cư Đại Nam (Ảnh: ĐN).

Việc hoàn nhập dự phòng và thu nhập khác mặc dù giúp công ty báo lãi nhưng đi kèm theo đó là nghĩa vụ nộp thuế gia tăng. Tính đến 31/12/2025 thuế và các khoản phải nộp nhà nước gần 108 tỷ đồng, tăng thêm gần 14 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, thuế giá trị gia tăng hơn 17 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp gần 84 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, doanh nghiệp cho biết đang nỗ lực làm việc với cơ quan thuế về tiến độ nộp thuế và tháo gỡ cưỡng chế thuế.

Vào đầu năm, Tập đoàn NRC công bố thông tin phê duyệt chủ trương cho công ty con là Công ty bất động sản Netland ký hợp tác chiến lược với Công ty Phát triển Tổng hợp Hưng Thịnh Phát. Đơn vị này là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Đại Nam - Phân khu D. Thời gian ký kết sẽ được giao cho tổng giám đốc quyết định cụ thể, phù hợp với tiến độ làm việc giữa 2 bên.

Trước đó, Tập đoàn NRC từng có ý định huy động tiền để mua một phần dự án tại Khu dân cư Đại Nam (Quốc lộ 13, Chơn Thành, Bình Phước) của ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "Lò Vôi") từ năm 2024. Tuy nhiên, việc huy động vốn bị hủy do điều kiện thị trường không thuận lợi.