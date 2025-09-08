Công ty của Trương Mỹ Lan: Nợ hơn 9.000 tỷ đồng, kiểm toán từ chối ý kiến

Công ty cổ phần Bông Sen gửi thông tin định kỳ về tình hình kinh doanh trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX),

Ghi nhận, Bông Sen tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn. Kết quả, công ty lỗ sau thuế gần 356 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay. Tính đến ngày 30/6 vừa qua, Bông Sen đã nâng tổng mức lỗ lũy kế lên gần 3.100 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài chính, do thua lỗ khiến vốn chủ sở hữu giảm xuống chỉ còn 4.539 tỷ đồng. Chiều ngược lại, tổng nợ phải trả tăng gần 9% lên mức 9.076 tỷ đồng .

Đơn vị kiểm toán là Công ty A&C đã từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính của Bông Sen. Lý do được đưa ra là "không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp", điều này cho thấy tính minh bạch và độ tin cậy của các số liệu tài chính do công ty công bố đang bị đặt một dấu hỏi lớn.

Tình hình tài chính của Bông Sen (Ảnh: HNX).

Công ty Bông Sen từng là thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) có vốn điều lệ 130 tỷ đồng. Công ty này cổ phần hoá từ tháng 1/2005, sau đó doanh nghiệp liên tiếp thực hiện nhiều đợt tăng vốn và giảm sở hữu của nhà nước.

Sau khi đổi chủ, công ty đã thực hiện thương vụ thâu tóm gây tiếng vang lớn tại Công ty cổ phần Daeha - chủ sở hữu Khách sạn Daewoo tại Hà Nội khi chi hàng nghìn tỷ đồng để sở hữu 51,05% cổ phần tại công ty trên.

Tại phiên toà giữa tháng 3/2024, bà Trương Mỹ Lan xác nhận Bông Sen là thuộc gia đình bà và đang nắm giữ 93,6% cổ phần tại khách sạn Daewoo Hà Nội. Bà Lan đã đề nghị bán khách sạn này để nộp tiền khắc phục hậu quả cho vụ án.

Ngoài Deawoo Hà Nội, Bông Sen đang là chủ sở hữu của một loạt bất động sản có vị trí vàng ở TPHCM, có thể kể đến Khách sạn Palace Saigon (Nguyễn Huệ), Khách sạn Bông Sen (117-123 Đồng Khởi), Palace Saigon (Hai Bà Trưng)…