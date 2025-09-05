Công ty hoa tại Đà Lạt chi hơn 4.500 tỷ đồng thâu tóm tập đoàn Australia

Hasfarm Holdings (công ty mẹ của chuỗi hoa tươi Dalat Hasfarm) vừa thông báo đạt thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của Tập đoàn Lynch, công ty hoa niêm yết trên sàn chứng khoán ASX tại Australia.

Theo thỏa thuận, cổ đông Lynch sẽ nhận 2,245 AUD cho mỗi cổ phiếu, chưa trừ đi cổ tức được phép trả trước đó. Ước tính, tổng giá trị giao dịch khoảng 270 triệu AUD, tương đương gần 4.531 tỷ đồng. Thỏa thuận này vẫn đang chờ sự chấp thuận từ cổ đông và báo cáo đánh giá độc lập xác nhận đây là phương án có lợi nhất cho cổ đông.

Cuối năm trước, Texas Pacific Group (TPG) - một công ty đầu tư tư nhân (private equity) có trụ sở chính tại Mỹ - đã đầu tư vào Hasfarm Holdings.

Chia sẻ về thương vụ này, ông Joel Thickins - đồng Giám đốc TPG châu Á – chia sẻ: “Thương vụ thâu tóm Lynch Group là bước đi phù hợp với chiến lược của TPG trong việc xây dựng các công ty dẫn đầu thị trường, dựa trên lợi thế chuyên môn và quy mô khu vực. Từ khi đầu tư vào Hasfarm, TPG đã tìm kiếm cơ hội sáp nhập như Lynch để góp phần xây dựng một nền tảng sản xuất hoa tươi lớn mạnh tại trung tâm phát triển toàn cầu".

Dalat Hasfarm cho biết thêm sẽ hỗ trợ Lynch tạo dựng nền tảng sản xuất, phân phối và logistics, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc. Điều này sẽ tạo ra lợi thế về chi phí sản xuất theo quy mô, đồng thời tạo sự ổn định cho nhân viên, khách hàng và nhà cung ứng. Hoạt động sản xuất của Dalat Hasfarm sẽ đảm bảo nguồn cung ổn định hơn cho các khách hàng của Lynch, đặc biệt là các nhà bán lẻ tại xứ sở chuột túi.

Công ty mẹ của chuỗi hoa tươi Dalat Hasfarm đạt thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của Tập đoàn Lynch. (Ảnh: Dalat Hasfarm).

Về Hasfarm Holdings, Công ty được ông Thomas Hooft (Hà Lan) sáng lập từ 1994, trụ sở chính đặt tại Đà Lạt (Lâm Đồng), là đơn vị vận hành chuỗi Dalat Hasfarm. Hoạt động kinh doanh chính là phân phối ngọn giống, hoa cắt cành và hoa chậu ở thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tại Việt Nam, chuỗi đang có khoảng 21 cửa hàng mang thương hiệu của mình, ngoài ra còn phân phối hoa tại các hệ thống siêu thị Co.op Mart, Mega Market, Big C, Lotte Mart, Winmart...