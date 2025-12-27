Bà Nguyễn Thanh Phượng rời HĐQT BVBank

Ngân hàng Bản Việt - BVBank (mã chứng khoán: BVB) vừa tổ chức kỳ họp cổ đông bất thường với những phương án thay đổi trong ban lãnh đạo cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thanh Phượng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 - sẽ không tiếp tục tham gia HĐQT của nhà băng này trong nhiệm kỳ mới. Việc này, theo ngân hàng, nhằm tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 với quy định không cho phép một cá nhân đồng thời tham gia quản trị, điều hành tại 2 tổ chức.

Hiện bà Nguyễn Thanh Phượng là cổ đông lớn, trực tiếp sở hữu gần 25,2 triệu cổ phiếu BVB, tương đương khoảng 3,93% vốn điều lệ của ngân hàng này.

Dù không còn giữ vai trò Thành viên HĐQT, bà Nguyễn Thanh Phượng vẫn tiếp tục gắn bó với BVBank trong vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Đổi mới.

Cùng với bà Phượng, ông Ngô Quang Trung - nguyên Thành viên HĐQT - và bà Phan Thị Hồng Lan - nguyên Trưởng Ban kiểm soát - cũng không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới để bảo đảm tuân thủ quy định nêu trên.

Bà Nguyễn Thanh Phượng sẽ rời HĐQT BVBank (Ảnh: IT).

Cổ đông đã thông qua danh sách HĐQT BVBank nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 6 thành viên là ông Lê Anh Tài, ông Nguyễn Nhất Nam, ông Lý Hoài Văn, ông Phạm Quang Khánh, ông Phạm Thanh Sơn (thành viên độc lập) và bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên là ông Lý Công Nha, ông Lê Hoàng Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm và bà Bùi Thị Quanh.

Cổ đông ngân hàng này cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2026, từ 6.408 tỷ đồng hiện nay lên 9.912 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với quy mô 3.204 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trị giá 300 tỷ đồng.