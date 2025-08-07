Novaland muốn phát hành 151 triệu cổ phiếu, hoán đổi 6.074 tỷ đồng nợ

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố bổ sung tờ trình xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu.

Cụ thể, các mã trái phiếu mà Novaland muốn xử lý là 13 mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2023 với tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng.

Theo phương án sẽ trình tại họp đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới đây, Novaland dự kiến phát hành hơn 151 triệu cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ dư nợ gốc của các mã trái phiếu này, với giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu.

Tương ứng, cứ 40.000 đồng dư nợ gốc trái phiếu sẽ được quyền hoán đổi thành 1 cổ phiếu phát hành mới. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi nói trên dựa trên giá trị sổ sách của cổ phiếu NVL cuối năm 2024, cũng như dự liệu của Novaland về giá trị thị trường dự kiến tại thời điểm phát hành sau khi hoàn tất thủ tục.

Sau khi được cổ đông thông qua chủ trương này, Novaland sẽ đàm phán, thương lượng phương án chi tiết hơn với các trái chủ để trình Hội đồng quản trị phê duyệt theo đúng thẩm quyền, đồng thời trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét phê duyệt để thực hiện phương án phát hành, dự kiến trong năm 2026.

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên hơn 21.019 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL thời gian gần đây cũng gây chú ý khi liên tục tăng mạnh. Hiện, thị giá cổ phiếu NVL vào mức 18.200 đồng/cổ phiếu, tăng gấp đôi từ mức đáy thiết lập hồi tháng 4 vừa qua.

Lợi nhuận ròng của Novaland (tỷ đồng)

Về Novaland, được biết đến là tập đoàn bất động sản lớn phía Nam với lợi nhuận ròng hàng năm hàng nghìn tỷ đồng. Từ năm 2018, Novaland phát triển ổn định với lợi nhuận ròng vượt mốc 3.000 tỷ đồng.

Năm 2022, khi thị trường bất động sản chậm lại sau đại dịch, Novaland rơi vào khó khăn tài chính. Lúc bấy giờ, cổ phiếu NVL trên thị trường liên tục bị bán tháo do áp lực nợ trái phiếu, song song là áp lực giải chấp cổ phiếu.

Năm 2024, công ty lỗ kỷ lục hơn 6.400 tỷ đồng. Công ty cũng liên tục bán vốn tại các dự án để thu hồi dòng tiền. Dù vậy, nửa đầu năm qua, Novaland vẫn còn lỗ ròng hơn 600 tỷ đồng.

Áp lực nợ vẫn lớn. Tại thời điểm 30/6/2025, tổng nợ vay của Novaland vào mức 61.831 tỷ đồng, vượt vốn chủ sở hữu (51.968 tỷ đồng). Trong đó, nợ phát hành trái phiếu chiếm đến 30.292 tỷ đồng, bao gồm 17.211 tỷ đồng ngắn hạn và 13.081 tỷ đồng dài hạn.