Công ty bất động sản NextLand liên quan vụ Shark Bình: Vốn biến động mạnh

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội đã có thông tin về vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, còn gọi là Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

Căn cứ các tài liệu điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng tại NextLand

Trong vụ án này, ngoài các thủ đoạn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án đồng tiền số Antex, Công an TP Hà Nội còn xác định hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand.

Theo đó, mở rộng điều tra vụ án, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand, sau đó giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thùy lần lượt làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Ông Bình giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thùy Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính công ty và chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

NextLand kinh doanh ra sao?

Thông tin NextLand ngày đầu thành lập (Ảnh: Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN).

Ghi nhận trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand được thành lập vào tháng 2/2021, có trụ sở trùng với Tập đoàn NextTech.

Ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Bất động sản NextLand đăng ký vốn điều lệ khi thành lập là 20 tỷ đồng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Năm 2022, NextLand đã có hai lần tăng vốn liên tiếp, đưa vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng. Năm 2024, vốn điều lệ công ty bất ngờ giảm mạnh. Năm này, giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Nextland cũng thay đổi sang tên bà Nguyễn Hà Thủy.

Sang năm 2025, NextLand tiếp tục giảm vốn điều lệ còn 73 tỷ đồng. Hiện, ông Đào Mạnh Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.

Thông tin NextLand hiện tại, đã thay đổi người đại diện (Ảnh: Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN).