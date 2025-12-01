Công ty bảo hiểm Nhật Bản chi hơn 5.000 tỷ đồng mua MVI Life tại Việt Nam

Theo thông tin từ Nikkei Asia, Asahi Life sẽ nhận chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn góp của Manufacture Life Insurance (Manulife) tại MVI Life. Thương vụ dự kiến hoàn tất vào năm 2026, sau khi nhận được sự phê duyệt từ các cơ quan chức năng của cả Nhật Bản và Việt Nam.

Giá trị Asahi Life dự chi cho thương vụ này lên đến 30 tỷ yên, tương đương 192 triệu USD, khoảng 5.082 tỷ đồng.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, phía Manulife xác nhận đã có ký kết thỏa thuận về việc chuyển nhượng MVI Life cho Asahi Life. Đây sẽ là thương vụ M&A nước ngoài đầu tiên trong lịch sử của Asahi Life.

Quyết định mở rộng ra nước ngoài của Asahi Life được thúc đẩy bởi sự phục hồi tài chính của công ty. Trong nửa đầu năm tài chính, lợi nhuận từ các khoản đầu tư lần đầu tiên vượt qua mức cam kết trả cho người mua bảo hiểm kể từ năm 2000. Việc lãi suất trong nước tăng lên đã đóng vai trò quan trọng trong cải thiện hiệu quả đầu tư.

Công ty bảo hiểm Nhật Bản chi hơn 5.000 tỷ đồng mua lại MVI Life (Ảnh: IT).

Về MVI Life, tiền thân là Aviva Việt Nam, được Tập đoàn Manulife mua lại vào năm 2021. Kể từ đó, MVI Life hoạt động như một công ty bảo hiểm nhân thọ độc lập, vận hành tách biệt với Manulife Việt Nam.

MVI Life đang hoạt động mạnh trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ trọn gói và các kế hoạch bảo hiểm hưu trí. Với doanh thu phí bảo hiểm đạt tương đương khoảng 15 tỷ Yên trong năm tài chính 2024, công ty này xếp thứ 13 tại Việt Nam về số lượng hợp đồng bảo hiểm.

Trong 6 tháng đầu năm nay, MVI Life ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm khoảng 956 tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng 6,5% so với cùng kỳ, lên 334 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 176 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.