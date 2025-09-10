Bảo hiểm nhân thọ qua thời "đẻ trứng vàng", báo lợi nhuận giảm

Đến nay, 14 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã công bố báo cáo tài chính bán niên 2025. Bức tranh chung cho thấy lợi nhuận các công ty cùng giảm sút, nguyên nhân đến từ việc cả hoạt động kinh doanh cốt lõi và hoạt động tài chính đều kém sắc.

Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm của 14 đơn vị được khảo sát là 62.723 tỷ đồng, giảm hơn 300 tỷ đồng so với nửa đầu năm 2024. Trong đó, giảm mạnh về doanh thu phí bảo hiểm có Prudential, từ 11.247 tỷ đồng xuống còn 9.851 tỷ đồng. Dai-ichi Life, Manulife cũng giảm doanh thu cốt lõi hàng trăm tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt Nhân thọ đang dẫn đầu doanh thu phí bảo hiểm với 16.651 tỷ đồng, cao vượt trội so với các đối thủ còn lại. Prudential đứng thứ hai với 9.851 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Vị trí số 3 là Dai-ichi Life với 8.820 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động tài chính truyền thống như đầu tư tiền gửi, trái phiếu… thời gian gần đây, Prudential, Manulife, AIA Việt Nam, Dai-ichi Life và Bảo Việt tăng cường rót vốn đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên, nửa đầu năm các bên hầu hết đang thua lỗ.

Trong đó, Prudential dẫn đầu với gần 1 tỷ USD đầu tư vào chứng khoán. Tại ngày 30/6, Prudential đang phải trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán hơn 291 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 719 tỷ đồng. Việc đầu tư chứng khoán thua lỗ là nguyên nhân khiến lãi thuần từ hoạt động tài chính giảm 37% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ hai về đầu tư chứng khoán là Manulife với 9.007 tỷ đồng, giảm so với cuối năm ngoái. Manulife đang trích lập dự phòng hơn 100 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào cổ phiếu của mình…

Lợi nhuận đồng loạt giảm, có 4 bên "lội ngược dòng"

Khấu trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế của 14 công ty thống kê chỉ còn hơn 5.000 tỷ đồng, giảm hơn 36% so với cùng kỳ.

AIA và Chubb Life là 2 doanh nghiệp có mức giảm lợi nhuận mạnh nhất lần lượt giảm 92% và 99% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, Manulife cũng giảm mạnh lợi nhuận trước thuế từ 2.127 tỷ đồng xuống còn 737 tỷ đồng, giảm 65%; Prudential giảm 26%, xuống còn 812 tỷ đồng.

Sun Life tiếp tục thua lỗ 608 tỷ đồng; Generali chuyển từ lãi trăm tỷ sang thua lỗ 22 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Duy nhất 4 đơn vị tăng trưởng lợi nhuận dương bao gồm BIDV Metlife - tăng hơn 338% lên 92 tỷ đồng nửa đầu năm nay; FWD tăng 95% lợi nhuận, Shinhan Life tăng 29% và Bảo Việt tăng trưởng 55% lãi so với cùng kỳ 2024.

Bức tranh kinh doanh được công bố trong bối cảnh ngành bảo hiểm nhân thọ vừa trải qua khủng hoảng lớn. Các bên đang nỗ lực tái cấu trúc và ghi nhận phục hồi nhẹ trở lại, tuy nhiên vẫn giảm sút đáng kể so với giai đoạn tăng trưởng "nóng".

Ngành bảo hiểm sẽ chưa thể bứt phá

Về toàn thị trường, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II/2025 và 6 tháng đầu năm từ Tổng Cục Thống kê cho biết thị trường bảo hiểm tăng trưởng ổn định. Tổng doanh thu phí bảo hiểm quý II ước đạt 58.900 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 114.800 tỷ đồng, tăng 5%; trong đó doanh thu phí lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 43.000 tỷ đồng, tăng 10,8%; lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 71.800 tỷ đồng, tăng 1,9%.

Tại tọa đàm "Những câu chuyện phía sau hợp đồng bảo hiểm" mới đây, ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm (IAV), chia sẻ tại trong 6 tháng đầu năm doanh thu phí toàn ngành ước đạt hơn 72.000 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với cùng kỳ, trong đó, phí khai thác mới đạt trên 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 8%.

Từ ngày 1/7, ngành bảo hiểm nhân thọ bắt đầu triển khai tái cấu trúc sản phẩm theo Nghị định 46/2023 và Thông tư 67/2023. Các sản phẩm liên kết đầu tư được chuẩn hóa, tập trung vào quyền lợi tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn, trong khi các quyền lợi bổ sung như bệnh hiểm nghèo, tai nạn hay viện phí sẽ tách thành sản phẩm bổ trợ.

Theo ông Dũng, giai đoạn đầu chuyển đổi, cả tư vấn viên lẫn khách hàng cần thời gian để thích nghi, nên tốc độ tăng trưởng năm nay có thể chưa bứt phá.