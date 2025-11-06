Tội danh chồng Đoàn Di Băng bị khởi tố có mức án đến 15 năm tù

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can Đinh Văn Liên (44 tuổi); Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (47 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Tội Sản xuất, buôn bán hàng giả được quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị can Nguyễn Quốc Vũ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, hàng giả có thể là hàng hóa không có giá trị sử dụng, không đúng bản chất, giả nhãn mác, giả nguồn gốc, giả công dụng,...

Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, lợi ích của người tiêu dùng, quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp chân chính và sức khỏe, tính mạng con người.

Về chủ thể của tội danh này có thể là người từ đủ 16 tuổi trở lên hoặc pháp nhân thương mại. Người phạm tội thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, biết rõ hàng hóa là giả nhưng vẫn sản xuất hoặc buôn bán vì mục đích vụ lợi.

Theo Điều 192 Bộ luật Hình sự, người sản xuất hoặc buôn bán hàng giả có thể bị phạt tù đến 15 năm tùy mức độ vi phạm.

Cụ thể, người làm hoặc bán hàng giả trị giá từ 20 triệu đồng trở lên hoặc đã từng bị xử phạt, bị kết án mà tái phạm, hay gây thiệt hại về sức khỏe, tài sản cho người khác, đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khung hình phạt có thể là phạt tiền từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù 1-5 năm.

Người phạm tội sẽ bị phạt 5-10 năm tù nếu phạm tội có tổ chức, tái phạm nguy hiểm, làm chết người…

Nếu trường hợp phạm tội làm chết 2 người trở lên, gây thiệt hại từ 1,5 tỷ đồng trở lên, hàng giả có giá thành sản xuất 100 triệu đồng trở lên thì khung hình phạt 7-15 năm tù.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt bổ sung 20-50 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc tịch thu tài sản.

Trong vụ án này, thông tin ban đầu, ông Nguyễn Quốc Vũ bị khởi tố theo Điều 192 Bộ luật Hình sự, còn theo khoản nào còn chưa được công bố. Quá trình điều tra, nhà chức trách sẽ làm rõ hành vi của người này cùng đồng phạm, tương ứng với mức độ phạm tội sẽ có khung hình phạt tương ứng.

Quá trình điều tra, nếu ông Vũ hợp tác điều tra, khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại, hoặc có nhân thân tốt, đây có thể là các tình tiết giảm nhẹ được tòa án xem xét khi lượng hình.

Hình phạt đối với pháp nhân thương mại có thể lên tới 9 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn nếu vi phạm nghiêm trọng.

Qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, phát hiện Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai (đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom cũ) do Đinh Văn Liên giữ chức Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu. Công ty này hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình, phường Chợ Lớn, TPHCM) do Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Khoảng tháng 1, tại Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên đã tổ chức sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Theo Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM, sản phẩm có chỉ số chống nắng SPF 25,82, chỉ đạt 51,64% so với mức SPF 50 ghi trên bao bì. Cùng vụ việc, Nguyễn Thị Tuyến, Phó tổng giám đốc công ty, tham gia sản xuất số sản phẩm giả nói trên; Nguyễn Quốc Vũ, Tổng giám đốc VB Group, thực hiện hành vi buôn bán các sản phẩm này.