Con gái sinh năm 1996 của ông Đặng Thành Tâm muốn gia nhập HĐQT Kinh Bắc

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Kinh Bắc - mã chứng khoán: KBC) vừa bổ sung tờ trình tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 10/2.

Ông Đặng Thành Tâm (Ảnh: ITA).

Con gái Chủ tịch gia nhập HĐQT

Theo đó, trong cuộc họp lần này, Kinh Bắc dự kiến sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2025 với số lượng 5 thành viên. Đáng chú ý, danh sách ứng viên có Đặng Nguyễn Quỳnh Anh - con gái của ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc.

Theo bản cung cấp thông tin ứng viên được Kinh Bắc công bố trong tài liệu, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1996, có trình độ Cử nhân Kinh tế - Đại học Texas - Austin (Mỹ).

"Ái nữ" của ông Đặng Thành Tâm từng có thời gian làm chuyên viên phân tích dữ liệu tại Archer System LLC (Mỹ) giai đoạn 2019 - 2021 trước khi về đầu quân cho Kinh Bắc.

Từ tháng 2/2021 đến nay, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh làm Trưởng Tiểu ban Tài chính HĐQT tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã: SGT); từ tháng 12/2021, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Đầu tư Vinatex-Tân Tạo.

Cũng theo tài liệu này, vị tiểu thư sinh năm 1996 đang nắm giữ gần 31 triệu cổ phiếu KBC, tương đương 5,439% số cổ phần có quyền biểu quyết tại tổng công ty. Trong đó, đại diện vốn của Vinatex-Tân Tạo gần 21 triệu cổ phiếu và sở hữu cá nhân là 10 triệu đơn vị.

Ngoài ra, trong danh sách ứng viên cho nhiệm kỳ mới còn có ông Đặng Thành Tâm, bà Nguyễn Thị Thu Hương và ông Huỳnh Phát.

Tại phiên họp ngày 10/2, Kinh Bắc dự kiến cũng sẽ thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ứng viên: bà Nguyễn Bích Ngọc, ông Trần tiến Thành và bà Thế Thị Minh Hồng.

Tham vọng tăng hơn gấp đôi doanh thu, tăng lãi gấp 4,5 lần trong năm 2022

Ngoài vấn đề nhân sự, HĐQT Kinh Bắc sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu hợp nhất dự kiến 9.800 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế 4.500 tỷ đồng.

Một nội dung quan trọng khác là đề nghị thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết theo quy định của pháp luật do tổng công ty phát hành trong năm 2021 và năm 2022.

Trước đó, trong năm 2021, Kinh Bắc đạt tổng doanh thu hợp nhất 4.477,1 tỷ đồng, bằng 181,4 % so với năm 2020 và hoàn thành 74,6% kế hoạch được giao. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 955,1 tỷ đồng, bằng 298,6 % so với năm 2020 nhưng chỉ bằng 47,7% so với kế hoạch. Lợi ích thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 783,7 tỷ đồng, bằng 350% so với năm 2020.

Ông Đặng Thành Tâm cho biết, trong năm 2021, mặc dù HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hết sức nỗ lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh nhưng chưa đạt được kết quả kinh doanh mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã phê duyệt.

Nguyên nhân chủ yếu là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng nổ tại các địa bàn như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, TPHCM - nơi có các khu công nghiệp và khu đô thị nằm trong kế hoạch ghi nhận doanh thu trong năm 2021 của Kinh Bắc - đều bị phong tỏa, giãn cách xã hội kéo dài. Từ cuối năm 2021, với việc cả nước thích nghi với tình hình bình thường mới, các hoạt động kinh doanh, phát triển dự án của Kinh Bắc được cho biết đã xúc tiến nhanh hơn.

Cụ thể, theo ông Đặng Thành Tâm, tại Hải Phòng, khu công nghiệp Tràng Duệ mở rộng đã và đang được các cơ quan quản lý của TP. Hải Phòng tập trung triển khai và hoàn tất các thủ tục thành lập mới, dự án đã nộp hồ sơ chờ chấp thuận của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Tại Hưng Yên, vào ngày 23/12/2021, Kinh Bắc đã được UBND tỉnh Hưng Yên trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có quy mô 200 ha khu công nghiệp.

Tại Long An, doanh nghiệp này đang tiến hành đền bù các cụm công nghiệp có quy mô 219,8 ha và 43,52 ha khu nhà ở xã hội. Ông Tâm cho biết, dự án này đang được các nhà đầu tư rất quan tâm. Ngoài ra, tại đây Kinh Bắc cùng với các công ty con, công ty liên kết đang thành lập các dự án khu công nghiệp mới.