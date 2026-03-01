Cố tình nhận tiền mặt để che giấu doanh thu có thể bị xử lý hình sự

Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa phát hành Thư ngỏ về việc thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó nhấn mạnh một số hành vi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có thể bị xem là trốn thuế và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo nội dung thư ngỏ, cơ quan thuế cho biết hệ thống chính sách thuế hiện hành gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh đã có nhiều thay đổi, trong đó ưu tiên hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, các khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên chỉ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Mua bán tại chợ truyền thống (Ảnh: Thành Đông).

Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

Các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên cũng chỉ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân nếu có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn một số người nộp thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh có tình trạng nhận thanh toán bằng tiền mặt, không nhận thanh toán bằng hình thức điện tử để che giấu doanh thu nhằm mục đích trốn thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

"Điều này không những đi ngược với chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Đảng và Nhà nước mà còn là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bị xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế và truy cứu trách nhiệm hình sự", Thuế tỉnh Đắk Lắk nêu.

Để đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định, Thuế tỉnh Đắk Lắk khuyến nghị người nộp thuế cần thực hiện thanh toán theo các hình thức không dùng tiền mặt; đồng thời thực hiện kê khai đúng và đầy đủ doanh thu khi bán hàng hóa dịch vụ, minh bạch trong giao dịch kinh tế, không thực hiện những hành vi trái pháp luật nhằm che giấu doanh thu.