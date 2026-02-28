Loạt thay đổi đáng chú ý về thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh từ năm nay

Thuế tỉnh Gia Lai mới đây ban hành văn bản số 603 về việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế mới áp dụng từ kỳ tính thuế năm nay đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Nhiều quy định mới liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế, kế toán và xử phạt vi phạm hành chính về thuế sẽ có hiệu lực trong năm 2026 hoặc áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2025.

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Nghị quyết 198/2025 và Nghị định 20/2026 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, nhiều ưu đãi thuế đáng chú ý được áp dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cụ thể, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thu nhập từ hoạt động đổi mới sáng tạo được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm, đồng thời được giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với phần thu nhập từ hoạt động này.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu, chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm được áp dụng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và thực hiện liên tục từ năm đầu tiên.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 362/2025, từ năm 2026 trở đi, doanh nghiệp không còn phải kê khai, nộp lệ phí môn bài, góp phần giảm thêm chi phí và thủ tục hành chính cho khu vực kinh tế tư nhân.

Buôn bán tại chợ truyền thống ở Ninh Bình (Ảnh: Nguyễn Hải).

Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân cho một số đối tượng

Theo quy định áp dụng từ ngày 17/5/2025, thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được miễn thuế thu nhập cá nhân. Chuyên gia, nhà khoa học làm việc tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025 quy định mức giảm trừ gia cảnh tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc. Ngưỡng doanh thu của cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là từ 500 triệu đồng/năm trở xuống.

Biểu thuế lũy tiến từng phần được giảm từ 7 bậc xuống còn 5 bậc. Một số khoản thu nhập được miễn thuế gồm tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm theo quy định; thu nhập từ chuyển nhượng tín chỉ carbon, trái phiếu xanh hoặc từ dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Quy định mới về quản lý thuế và hóa đơn

Luật Quản lý thuế số 108/2025 quy định phân nhóm người nộp thuế theo ngành nghề, quy mô doanh thu và mức độ tuân thủ pháp luật để áp dụng biện pháp quản lý phù hợp. Mã số thuế của cá nhân, hộ kinh doanh được xác định là số định danh cá nhân theo quy định về căn cước.

Thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế được rút từ 10 năm xuống còn 5 năm. Cơ quan thuế triển khai tính năng tự động điền tờ khai đối với hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán trực tuyến phải khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho người bán. Trường hợp sàn không có chức năng thanh toán, cá nhân và hộ kinh doanh phải trực tiếp đăng ký, kê khai và nộp thuế.

Nghị định 310/2025 bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, trong đó quy định một số trường hợp thực hiện nhiều hành vi vi phạm nhưng chỉ bị xử phạt một hành vi.

Nghị định cũng quy định tình tiết tăng nặng đối với vi phạm có quy mô lớn và mức phạt đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm hoặc không lập hóa đơn.

Người dân bán hàng tại chợ truyền thống (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt có thay đổi

Luật Thuế Giá trị gia tăng số 149/2025 quy định hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Một số trường hợp bán nông sản chưa qua chế biến cho doanh nghiệp, hợp tác xã không phải kê khai, nộp thuế nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Theo Nghị định 174/2025, thuế suất giá trị gia tăng tiếp tục được giảm 2%, từ 10% xuống 8% trong giai đoạn 1/7/2025 đến hết 31/12/2026. Danh mục hàng hóa không được giảm thuế có điều chỉnh, trong đó bổ sung nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml.

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025 thì bổ sung một số mặt hàng chịu thuế như trực thăng, tàu lượn và nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml theo tiêu chuẩn quốc gia. Thuế suất đối với rượu, bia và một số mặt hàng khác được điều chỉnh theo lộ trình từ năm 2026 đến năm 2031.