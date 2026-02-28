Hướng dẫn các bước đăng ký mã số thuế cho thuê tài sản

Quy trình 3 bước đăng ký mã số thuế

Căn cứ theo Thông tư 86/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính, cơ quan thuế hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký mã số thuế theo 3 nhóm đối tượng cụ thể:

Đăng ký mã số thuế cho thuê tài sản: Người cho thuê cần chuẩn bị hồ sơ gồm: Bản sao hợp đồng cho thuê, phụ lục hợp đồng, bản sao Căn cước công dân và biểu mẫu theo quy định. Người dân có thể nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc thao tác trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (https://dichvucong.gdt.gov.vn).

Đăng ký mã số thuế cá nhân: Người dân chỉ cần truy cập Cổng dịch vụ công của Tổng cục Thuế và đăng nhập bằng tài khoản định danh VNeID. Sau đó, tìm chọn thủ tục hành chính mã 1.010241, nhấn "Nộp hồ sơ" và điền thông tin theo biểu mẫu điện tử để hoàn tất.

Đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc: Hồ sơ bao gồm biểu mẫu theo Thông tư 86, bản sao giấy khai sinh của người phụ thuộc và bản sao Căn cước công dân (nếu có). Việc nộp hồ sơ có thể thực hiện trực tiếp hoặc qua mạng.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Kê khai, nộp thuế cho thuê phòng trọ ra sao?

Theo quy định mới áp dụng từ năm nay, cho thuê phòng trọ được xếp vào nhóm "cho thuê tài sản" thay vì dịch vụ lưu trú.

Một điểm sáng đáng chú ý là lệ phí môn bài đối với hoạt động cho thuê tài sản đã chính thức được bãi bỏ từ ngày 1/1, giúp người dân giảm bớt chi phí và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Về nghĩa vụ thuế, quy định phân chia rõ hai trường hợp dựa trên ngưỡng doanh thu:

Doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm: Cá nhân, hộ kinh doanh được miễn nộp thuế Giá trị gia tăng (VAT) và thuế Thu nhập cá nhân (TNCN). Tuy nhiên, theo dự thảo mới, nhóm này vẫn phải khai báo doanh thu. Trong năm 2026, việc thông báo thực hiện 2 lần (chậm nhất ngày 31/7 cho nửa đầu năm và 31/1/2027 cho nửa cuối năm). Từ năm 2027 trở đi, người dân chỉ cần thông báo doanh thu một lần trước ngày 31/1 năm liền kề qua Cổng dịch vụ công, hệ thống của Cục Thuế hoặc ứng dụng eTax Mobile.

Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: Người cho thuê sẽ phải nộp 5% thuế VAT tính trên tổng doanh thu và 5% thuế TNCN tính trên phần doanh thu vượt 500 triệu đồng.

Ví dụ: Doanh thu 900 triệu đồng/năm -> Thuế VAT = 900 x 5% = 45 triệu đồng; Thuế TNCN = (900 - 500) x 5% = 20 triệu đồng. Tổng thuế phải nộp là 65 triệu đồng.

Giao dịch tiền tại ngân hàng tại một chi nhánh Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Được phép kê khai gộp nhiều bất động sản

Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cơ quan quản lý cho phép các hộ kinh doanh có nhiều nhà cho thuê tại nhiều địa phương khác nhau được lập một hồ sơ khai thuế gộp.

Hồ sơ này nộp tại cơ quan thuế nơi có địa điểm cho thuê chính. Dù kê khai gộp, hệ thống của ngành thuế sẽ tự động phân bổ tỷ lệ doanh thu và xác định chính xác số thuế phải nộp cho từng địa phương sở tại.

Cơ quan thuế cũng nhấn mạnh, cá nhân cho thuê nhà không bắt buộc phải thành lập hộ kinh doanh. Tuy nhiên, việc đăng ký mã số thuế, kê khai và nộp thuế tại nơi có bất động sản là thủ tục bắt buộc. Người dân được quyền lựa chọn kê khai doanh thu theo năm dương lịch để thuận tiện cho việc đối chiếu.