Từ 1/3: Tài khoản ngân hàng phải trùng tên thật, cấm dùng biệt danh

Thông tư 25/2025 về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, được Ngân hàng Nhà nước ban hành từ năm 2025. Trong đó, quy định mới về việc đặt tên tài khoản thanh toán sẽ có hiệu lực từ hôm nay (1/3), yêu cầu tài khoản ngân hàng phải trùng khớp thông tin của chủ tài khoản.

Theo Thông tư số 17/2024 trước đó, đối tượng được mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bao gồm cá nhân và tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp, trong đó có hộ kinh doanh. Do đó, hộ kinh doanh khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng thuộc nhóm khách hàng tổ chức theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

Căn cứ quy định được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2025, đối với tài khoản thanh toán của tổ chức, trong đó có hộ kinh doanh, tên tài khoản phải bao gồm tên của tổ chức theo giấy phép thành lập, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp.

Một cửa hàng kinh doanh tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Như vậy, đối với hộ kinh doanh sử dụng tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh, tên tài khoản phải phù hợp với tên hộ kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ pháp lý tương ứng theo quy định.

Đối với tài khoản thanh toán cá nhân, Thông tư số 25/2025 quy định tên tài khoản được đặt theo họ và tên của cá nhân trên giấy tờ tùy thân hợp pháp sử dụng để mở tài khoản thanh toán.

Thông tư số 25/2025 cũng quy định trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc thu thập, đối chiếu, cập nhật và xác thực thông tin khách hàng khi mở tài khoản thanh toán, bảo đảm thông tin chủ tài khoản phù hợp với hồ sơ pháp lý và dữ liệu định danh theo quy định.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân thay đổi thông tin đăng ký, thông tin định danh hoặc thông tin liên quan đến tài khoản thanh toán, chủ tài khoản có trách nhiệm thông báo và cập nhật kịp thời với ngân hàng nơi mở tài khoản để bảo đảm thông tin được ghi nhận đầy đủ, chính xác theo quy định tại Thông tư số 25/2025.

Không chỉ yêu cầu đặt đúng tên, Thông tư 25/2025 còn cấm sử dụng bí danh, biệt danh (alias, nickname) khi mở tài khoản thanh toán. Quy định này nhằm hạn chế rủi ro lừa đảo, giả mạo thương hiệu uy tín, gây nhầm lẫn trong quá trình chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, quy định trên được ban hành trong bối cảnh chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh đang được xây dựng. Theo dự kiến, cơ quan thuế sẽ yêu cầu hộ kinh doanh kê khai toàn bộ các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động kinh doanh, thay vì chỉ khai báo tài khoản dùng để nộp thuế điện tử như trước.

Đồng thời, từ năm nay, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ chuyển sang kê khai, nộp thuế theo doanh thu thực tế, thay cho hình thức thuế khoán. Những hộ có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Theo số liệu của Cục Thuế (Bộ Tài chính), hơn 18.300 hộ kinh doanh đang nộp thuế khoán đã tự nguyện chuyển sang phương pháp kê khai trước thời hạn; trên 3.200 hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp; cơ bản 100% hộ, cá nhân kinh doanh đã được tiếp cận đầy đủ thông tin và sẵn sàng thực hiện kê khai thuế từ ngày 1/1.