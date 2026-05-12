Cổ phiếu Sacombank tăng mạnh, VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 12/5, thị trường vẫn giữ sắc xanh và thanh khoản có phần dè dặt. VN-Index tăng 5,6 điểm lên 1.901,1 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 20.781 tỷ đồng. Đà tăng cũng lan tỏa ở sàn HoSE khi có 161 mã xanh, 137 mã đỏ.

Tác động tích cực nhất đến chỉ số là cổ phiếu STB của Sacombank. Mã này tăng 6,37% lên 76.800 đồng/đơn vị, đóng góp 4,66 điểm vào đà tăng của VN-Index.

Thời gian gần đây, ngân hàng này có nhiều biến động về nhân sự thượng tầng, trong bối cảnh tái cấu trúc bộ máy. Mới đây, ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc ngân hàng. Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch thường trực HĐQT, không còn nắm vị trí Tổng giám đốc. Còn quyền Tổng giám đốc mới được trao cho ông Loic Faussier (quốc tịch Pháp), phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng.

Ngoài STB, một số cổ phiếu ngân hàng khác như LPB, HDB cũng tác động tích cực nhất đến chỉ số hôm nay. Ở chiều ngược lại, 2 cổ phiếu "họ" Vingroup gây áp lực mạnh nhất lên chỉ số chung dù giá cùng giảm nhẹ.

Đáng chú ý, cổ phiếu GEE của Điện lực Gelex giảm 6,62%, trong nhóm giảm mạnh nhất sàn HoSE hôm nay, về 124.200 đồng/đơn vị. Diễn biến này đi ngược lại đà tăng đã được duy trì suốt 5 phiên gần nhất, bao gồm 3 phiên tăng hết biên độ.

Nhóm cổ phiếu ngành bất động sản cũng có diễn biến tích cực, một số mã tăng trần như DXS, FDC. Nhiều mã khác chinh phục sắc xanh.

Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 811 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh như FPT, VHM, MSB, ACB, VCB, DGC, HPG, MSN, TCB. Ngược lại, VIC, VRE và GEX được mua ròng nhiều nhất.