Ban điều hành Sacombank đang có bao nhiêu người?

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Nhung - Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) - rời Ban điều hành ngân hàng này, theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Nguyễn Thanh Nhung sinh năm 1968, từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Vietbank trong nhiều năm trước khi được miễn nhiệm vào tháng 3/2020. Ngày 27/5/2025, HĐQT Sacombank quyết định bổ nhiệm ông Nhung giữ chức quyền Tổng giám đốc.

Đến ngày 23/12/2025, HĐQT Sacombank bổ nhiệm cựu Chủ tịch HĐQT LPBank là ông Nguyễn Đức Thụy vào vị trí quyền Tổng giám đốc. Sau đó, ông Thụy được bầu vào HĐQT ngân hàng, hiện là Phó chủ tịch Thường trực HĐQT.

Hiện tại, HĐQT Sacombank có 7 thành viên. Ông Dương Công Minh đang là Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Đức Thụy là Phó chủ tịch thường trực HĐQT. Ông Phạm Văn Phong là Phó chủ tịch HĐQT.

Các thành viên khác gồm ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ, và 2 thành viên độc lập là ông Vương Công Đức, bà Phạm Thị Thu Hằng. Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm miễn nhiệm khỏi HĐQT ngân hàng.

Về Ban điều hành, ông Loic Faussier giữ chức quyền Tổng giám đốc. Trước đó, ông là Loic Faussier Phó Tổng giám đốc ngân hàng. Ban điều hành ngân hàng này, theo công bố thông tin đến cuối năm 2025, ngoài tổng giám đốc có 13 phó tổng giám đốc, 2 giám đốc khối.