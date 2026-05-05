3 tháng đầu năm, Sacombank đã cắt giảm hơn 2.700 nhân sự

Báo cáo tài chính quý I của Sacombank (mã chứng khoán: STB) cho thấy ngân hàng này đã cắt giảm 2.736 nhân sự trong 3 tháng.

Tính đến cuối tháng 3, ngân hàng và các công ty con còn 14.080 nhân viên. Như vậy, quy mô nhân sự của Sacombank đã xuống thấp nhất trong hơn 10 năm kể từ 2015 đến nay.

Trong khi đó, sau một năm mạnh tay cắt giảm để tái cấu trúc, hàng loạt nhà băng gồm VIB, ACB, VietinBank... bắt đầu tuyển dụng trở lại hàng nghìn nhân sự trở lại, với yêu cầu khắt khe hơn.

Ghi nhận trên báo cáo tài chính quý I hợp nhất của các bên, có VPBank (mã chứng khoán: VPB) tăng nhân sự từ mức 28.768 người (cuối năm 2025) lên 29.046 người.

Techcombank (mã chứng khoán: TCB) tăng từ 12.705 người cuối năm qua lên 12.946 người vào cuối tháng 3. Tương tự, Ngân hàng Á Châu (mã chứng khoán: ACB) cũng tăng nhẹ lên 13.262 nhân sự đến 31/3, ngân hàng VIB đang có 10.036 nhân sự (giảm nhưng không đáng kể)…

Động thái ngược dòng của Sacombank diễn ra trong bối cảnh Sacombank đang tái cấu trúc sau khi thay đổi thượng tầng. Cuối tháng 12/2025, ông Nguyễn Đức Thụy cùng các lãnh đạo cũ tại LPBank gia nhập HĐQT ngân hàng. Ông Thụy đang làm Phó chủ tịch thường trực HĐQT của ngân hàng.

Kết quả kinh doanh quý I của Sacombank cũng gây nhiều bất ngờ. Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận trước thuế của nhà băng này ở mức 2.106 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ.

Con số này cũng thấp hơn mức ước tính là hơn 3.500 tỷ đồng được công bố tại phiên họp đại hội đồng cổ đông mới được nhà băng này tổ chức. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm mạnh này là ngân hàng tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro từ 195 tỷ đồng quý I/2025 lên 2.024 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quý I, thu nhập lãi thuần của Sacombank cũng ghi nhận giảm 12% xuống còn 6.042 tỷ đồng.