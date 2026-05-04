Ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập, Sacombank có động thái mới chú ý

Theo báo cáo tài chính quý I của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB), lợi nhuận trước thuế hợp nhất ngân hàng đạt 2.106 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

Con số này cũng thấp hơn mức ước tính là hơn 3.500 tỷ đồng được công bố tại phiên họp đại hội đồng cổ đông mới được nhà băng này tổ chức. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm mạnh này là ngân hàng tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro từ 195 tỷ đồng quý I/2025 lên 2.024 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý I, thu nhập lãi thuần của Sacombank cũng ghi nhận giảm 12% xuống còn 6.042 tỷ đồng.

Các mảng kinh doanh còn lại đều ghi nhận tăng trưởng, song song nhờ tiết giảm chi phí nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng vẫn tăng 6,7%. Dù vậy, do tăng trích lập dự phòng khiến lợi nhuận sau thuế trong kỳ giảm sâu.

Tính đến 31/3, tổng tài sản của ngân hàng giảm 6,3% và đạt xấp xỉ 860.000 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, số dư nợ xấu của ngân hàng (nợ nhóm 3 đến nhóm 5) tăng 3,4% lên 41.498 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu tăng lên 6,62%. Tuy nhiên, nhờ tăng cường trích lập dự phòng nên tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Sacombank tăng nhẹ từ 50% lên 53%.

Trong cơ cấu nợ xấu, nợ có khả năng mất vốn của ngân hàng chiếm tỷ trọng cao nhất với hơn 30.500 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng hơn gấp đôi so với đầu năm lên 7.791 tỷ đồng trong khi nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) giảm hơn một nửa về 3.159 tỷ đồng.

Chia sẻ tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, đại diện ngân hàng cho biết năm qua Sacombank hoàn tất xử lý các tồn đọng tài chính và đặc biệt là trích đủ dự phòng 100%.

Hiện, ngân hàng đang tiếp tục theo đuổi đề án tái cơ cấu cần thực hiện là việc xử lý cổ phần của ông Trầm Bê (chiếm 32,5% vốn điều lệ của Sacombank). Năm nay, trọng tâm chính của Sacombank là xử lý các vấn đề tồn đọng, đưa nợ xấu về mức hợp lý so với thị trường.

Động thái này của Sacombank diễn ra sau khi ông Nguyễn Đức Thụy cùng các lãnh đạo cũ tại LPBank gia nhập HĐQT ngân hàng. Ông Thụy đang làm Phó chủ tịch thường trực HĐQT của ngân hàng.