Cổ phiếu LPBank ra sao khi anh em ông Nguyễn Đức Thụy từ nhiệm khỏi HĐQT?

Chốt phiên giao dịch sáng nay (23/12), cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) giảm hơn 2,6%, về 42.850 đồng/đơn vị. Thanh khoản tăng vọt so với mức thường thấy, đạt gần 6,4 triệu cổ phiếu, gấp khoảng 2,4 lần cả ngày hôm qua.

Liên quan đến ngân hàng này, thông tin được công bố cho biết ông Nguyễn Đức Thụy từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Ông Thụy đã giữ vị trí này tại LPBank từ cuối năm 2022 đến nay.

Ông Nguyễn Đức Thụy (Ảnh: LPB).

Em trai ông Thụy là ông Nguyễn Văn Thùy cũng nộp đơn từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT LPBank vì lý do cá nhân.

Ngân hàng này đã quyết định bổ nhiệm ông Hồ Nam Tiến - Phó chủ tịch thường trực HĐQT - giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ hôm nay.

Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của 2 lãnh đạo cấp cao dự kiến được LPBank trình tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường hôm nay (23/12) tại Ninh Bình.

Trong khi đó, thị trường cũng dồn sự chú ý khác vào một cổ phiếu ngành ngân hàng là STB (Sacombank). Mã này tiếp tục duy trì đà tăng trần từ hôm qua, lên vùng 56.000 đồng/cổ phiếu.

Đến cuối phiên sáng, lực mua vẫn dâng cao, hơn 7 triệu cổ phiếu STB chờ mua giá trần và không có người bán ra. Thanh khoản mã này cũng giữ ở mức cao, trên 7,5 triệu đơn vị.

Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng có sự điều chỉnh nhẹ trong sáng nay, như KLB, ABB, MSB, CTG, TCB, OCB, VPB...

Thị trường được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup, đưa VN-Index tạm tăng 19,59 điểm, lên 1.770,62 điểm.