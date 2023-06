Cổ phiếu liên quan đại gia Nguyễn Đỗ Lăng được "giải cứu"?

Tiếp tục vẫn là tình trạng rung lắc mạnh trên thị trường trong phiên giao dịch sáng nay (20/6). VN-Index tạm đóng cửa "nhúng đỏ", mất 1,44 điểm tương ứng 0,13% còn 1.103,96 điểm; trong khi đó, HNX-Index vẫn giữ mức tăng 0,24 điểm tương ứng 0,11% và UPCoM-Index nhích nhẹ 0,08 điểm tương ứng 0,09%.

Sàn HoSE "xanh vỏ đỏ lòng" khi chỉ số giảm nhưng số lượng mã tăng vẫn nhiều hơn đáng kể so với số mã giảm (206 mã tăng giá so với 152 mã giảm giá). Mặc dù vậy, rổ VN30 lại có 12 mã giảm giá so với 10 mã tăng, VN30-Index giảm 1,3 điểm tương ứng 0,12%.

VCB tiếp tục gây khó khăn cho chỉ số. Mã này có vốn hóa lớn nhất thị trường nhưng lại đang giảm 1,7%. Bên cạnh đó, các mã ngân hàng khác như SHB, HDB, ACB, VPB, TPB, MBB cũng điều chỉnh.

Thị trường chứng khoán đang không phản ứng tích cực trước tin hạ lãi suất (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Cổ phiếu bất động sản có giao dịch tích cực. Theo đó, nhóm này có nhiều mã tăng rất tốt như NTL tăng trần, DTA tăng 6,5%; ITC tăng 4,1%; PTL tăng 4,1%; KBC tăng 2,5%; TLD tăng 2,3%. Bên cạnh đó, QCG dù vẫn giảm nhưng mức giảm lại co hẹp đáng kể, chỉ còn mất 0,8% còn 9.480 đồng/cổ phiếu. Một số mã khác như TIP, VRC, NLG, VPI, THD giảm giá nhưng mức giảm không lớn.

Cổ phiếu ngành xây dựng và vật liệu chứng kiến giao dịch bùng nổ tại CII. Mã này tăng 3,5% và khớp lệnh 11,8 triệu cổ phiếu. NHA cũng tăng 4,1%; CIG tăng 2,1%; CTI tăng 1,7%' DPG tăng 1,5%; HID tăng 1,4%...

"Họ" cổ phiếu APEC sáng nay đã không còn bị bán tháo. APS thậm chí đạt được trạng thái tăng 0,7% lên 13.800 đồng. Dẫu vậy, IDJ và API vẫn giảm, lần lượt đánh mất 4,7% và 5,4%. Trong đó, API có lúc giảm sàn về mức 11.700 đồng.

Liên quan đến nhóm cổ phiếu này, cách đây không lâu, ông Nguyễn Đỗ Lăng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC, mã: APS) - đã gây "bão" với phát ngôn: "Nếu bạn (cổ đông) nói chia cổ phiếu là giấy thì tôi nghĩ giấy là tiền, tiền cũng là giấy. Apple 30 năm không chia cổ tức, thậm chí họ còn không chia giấy".

Theo đó, đây là câu trả lời của ông Lăng với một cổ đông tại phiên họp thường niên vừa qua, đề xuất ban lãnh đạo nên xem xét nâng mức cổ tức lên thêm, vì 10% là quá thấp. Cổ đông này cho rằng, mục đích quan trọng vẫn là tăng vốn, song nếu chỉ phát hành riêng lẻ thì cổ đông rất thiệt. Thêm vào đó, chia cổ tức bằng "giấy" (cổ tức cổ phiếu) nhiều sẽ bị pha loãng.

Trở lại với thị trường chung sáng nay, chứng khoán có vẻ vẫn đang "trơ" với loạt thông tin tích cực được công bố trong những ngày gần đây như hạ lãi suất điều hành hay việc bỏ quy định các chủ đầu tư nhà ở thương mại phải dành 20% quỹ đất để xây nhà ở xã hội…

Theo nhận xét của một số công ty chứng khoán, việc giảm điểm, điều chỉnh của thị trường sau nhịp tăng dài là điều dễ hiểu và cần thiết để VN-Index có thể tiếp tục hướng lên các vùng điểm cao.

Nhóm phân tích cho rằng, VN-Index có thể điều chỉnh về khu vực hỗ trợ mạnh quanh 1.090-1.100 điểm, cũng là khu vực điểm giao cắt với đường trung bình động MA 20 và xác suất cao thị trường sẽ bật hồi trở lại tại đây.

Các nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục duy trì tâm lý thận trọng và bám sát diễn biến giao dịch trên thị trường.

Nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp rung lắc mạnh trong phiên để giải ngân đối với những cổ phiếu đang có xu hướng tích lũy tốt và đã kiểm tra thành công ngưỡng hỗ trợ mà đáng chú ý nhất đang là các nhóm ngành chứng khoán, bán lẻ và ngân hàng.