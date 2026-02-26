Cổ phiếu liên quan bầu Thụy bất ngờ có giá cao nhất ngành ngân hàng

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 25/2, cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín bật tăng hơn 5,2%. Phiên thứ 4 liên tiếp tính từ trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, mã này duy trì đà tăng và sở hữu mức tăng mạnh nhất trong phiên hôm nay.

Cổ phiếu Sacombank liên quan bầu Thụy có giá cao nhất ngành ngân hàng (Ảnh: DN).

Sự hưng phấn đưa cổ phiếu do ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) làm Quyền Tổng giám đốc lên vùng giá 66.700 đồng/đơn vị, cao nhất lịch sử giao dịch từ trước đến nay. Đồng thời, STB cũng vượt qua cổ phiếu nhiều ngân hàng khác như VCB (Vietcombank), BIDV (BID), LPB (LPBank), trở thành mã đắt giá nhất ngành.

Đà tăng mạnh mẽ của cổ phiếu này diễn ra trong bối cảnh ngân hàng có nhiều thông tin quan trọng được công bố gần đây. Đáng kể nhất là cuộc họp cổ đông thường niên sẽ diễn ra tại Phú Thọ, dự kiến vào ngày 22/4 theo hình thức trực tiếp.

Ngân hàng này cũng đã đăng ký thay đổi nhãn hiệu với tên thương mại được đề xuất là Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Việt Nam (nhãn hiệu số VN-4-2025-67194), Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc (nhãn hiệu số VN-4-2025-67195).

Vào cuối năm trước, Sacombank cũng thay đổi nhân sự cấp cao. Bầu Thụy được bổ nhiệm giữ chức Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/12/2025, sau khi ông này hoàn tất chuyển giao vị trí Chủ tịch LPBank. Bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng giám đốc LPBank, cũng được bổ nhiệm làm chức vụ tương tự tại Sacombank.