Sacombank sắp đổi tên?

Cụ thể, tại đơn đăng ký nhãn hiệu số VN-4-2025-67194, tên gọi thương mại của SACOMBANK được đề xuất chuyển thành "NGÂN HÀNG SÀI GÒN TÀI LỘC VIỆT NAM".

Còn tại đơn đăng ký nhãn hiệu số VN-4-2025-67195, tên gọi thương mại của SACOMBANK được đề xuất chuyển thành "NGÂN HÀNG SÀI GÒN TÀI LỘC".

Thông tin này xuất hiện sau khi Sacombank đang có sự thay đổi về đội ngũ lãnh đạo.

Vào cuối tháng 12/2025, Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/12/2025, sau khi ông này hoàn tất chuyển giao vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) LPBank.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó tổng giám đốc LPBank, cũng được bổ nhiệm làm chức vụ tương tự tại Sacombank.

Sau đó, HĐQT ngân hàng cũng thông báo bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Danh sách ứng viên chưa được tiết lộ.

Song song, Sacombank cũng dời chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi tại địa chỉ 29-31-33 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TPHCM sang Sacombank chi nhánh Minh Khai tại địa điểm Tầng 1 và 2, số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TPHCM (đây là tòa ThaiSquare The Merit - "đại bản doanh” của Thaigroup).

ThaiSquare The Merit - "đại bản doanh” của Thaigroup - tọa lạc tại TPHCM xuất hiện logo Sacombank. (Ảnh: Tri Túc).

Mới đây nhất, HĐQT Sacombank thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp thường niên 2026, dự kiến tổ chức ngày 22/4 tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây là lần đầu ngân hàng dời địa chỉ tổ chức kỳ họp cổ đông ra tỉnh Phú Thọ. Các nội dung về cuộc họp chưa được công bố.

Bầu Thụy trên thị trường nổi tiếng với những lần đổi tên, đổi logo và nhận diện thương hiệu tại những đơn vị ông gia nhập. Gần đây nhất là LienVietPostBank, nhà băng này năm 2024 (khi bầu Thụy còn làm lãnh đạo) đã đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.