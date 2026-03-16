Cổ phiếu lao dốc, ông Phạm Nhật Vượng "rớt" Top 100 tỷ phú thế giới

Theo danh sách World’s Billionaires List 2026 do Forbes công bố, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup (mã chứng khoán: VIC) - hiện không còn nằm trong top 100 người giàu nhất thế giới. Tỷ phú này đang đứng ở vị trí 106 với khối tài sản ròng 23,5 tỷ USD.

Thứ hạng của ông Vượng giảm sau khi tài sản sụt mạnh trong tuần giao dịch vừa qua, mất khoảng 4,1 tỷ USD. Riêng trong phiên thị trường lao dốc mạnh ngày 9/3, khi chỉ số VN-Index giảm kỷ lục 115 điểm, tài sản của ông Vượng “bốc hơi” khoảng 1,5 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Trước đó, vào cuối năm 2025, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng đạt khoảng 30 tỷ USD, đưa ông lên vị trí thứ 71 trong danh sách người giàu toàn cầu, thậm chí vượt qua Jack Ma - khi đó sở hữu 29,6 tỷ USD. Dù giảm mạnh trong tuần qua, tính chung cả năm, khối tài sản của ông Vượng vẫn cao gấp khoảng 4 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Theo thống kê của Forbes, trong hệ sinh thái của Vingroup còn có hai thành viên khác lọt vào danh sách tỷ phú thế giới năm 2026 là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng. Bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Vingroup, đồng thời là vợ ông Phạm Nhật Vượng - hiện sở hữu khối tài sản khoảng 2,5 tỷ USD, đứng thứ 1.627 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch tập đoàn - có tài sản khoảng 1,8 tỷ USD, xếp thứ 2.262.

Tương tự ông Vượng, tài sản của hai nữ lãnh đạo này cũng giảm đáng kể trong tuần qua. Hiện tài sản của bà Phạm Thúy Hằng ở mức khoảng 1,7 tỷ USD, đứng thứ 2.256, còn bà Phạm Thu Hương vẫn duy trì khoảng 2,5 tỷ USD và xếp thứ 1.622.

Đà giảm tài sản của các lãnh đạo Vingroup diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu liên quan lao dốc. Cụ thể, cổ phiếu VIC có hai phiên giảm sàn liên tiếp trong các ngày 12-13/3. Hai cổ phiếu khác trong hệ sinh thái là Vinpearl (mã VPL) giảm 1,25% và Vincom Retail (mã VRE) giảm 2,51% trong phiên 13/3.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Ảnh: DT).

Không chỉ nhóm lãnh đạo Vingroup, tài sản của các tỷ phú Việt Nam còn lại trong danh sách Forbes cũng đồng loạt đi xuống.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet Air (mã chứng khoán: VJC) - mất khoảng 400 triệu USD. Từ vị trí 1.011 với khối tài sản 4,2 tỷ USD vào ngày 10/3, bà hiện còn 3,7 tỷ USD và tụt xuống vị trí 1.106.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) - cũng chứng kiến tài sản giảm từ 2,9 tỷ USD xuống còn khoảng 2,6 tỷ USD, khiến thứ hạng giảm từ vị trí 1.440 xuống 1.542.

Trong khi đó, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank (mã chứng khoán TCB) - mất khoảng 400 triệu USD chỉ trong ba ngày. Tài sản của ông giảm từ 2,5 tỷ USD (xếp hạng 1.676 vào ngày 10/3) xuống còn khoảng 2,1 tỷ USD, đứng ở vị trí 1.944.

Hai tỷ phú khác là ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT VPBank (mã chứng khoán: VPB) - và ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group (mã chứng khoán: MSN) - cũng ghi nhận tài sản giảm khoảng 200 triệu USD mỗi người. Trước đó, vào ngày 10/3, cả hai cùng đứng ở vị trí 3.017 với khối tài sản khoảng 1,2 tỷ USD.

Diễn biến trên phản ánh tuần giao dịch đầy biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN-Index liên tục rung lắc mạnh với biên độ lớn.

Ngay trong phiên đầu tuần trước (ngày 9/3), VN-Index lao dốc hơn 115 điểm, tương đương khoảng 6,5% - mức giảm sâu nhất trong nhiều năm. Thị trường sau đó hồi phục mạnh trong hai phiên kế tiếp với tổng mức tăng khoảng 75 điểm.

Tuy nhiên, đà phục hồi không kéo dài. Trong hai phiên ngày 12 và 13/3, áp lực bán gia tăng khiến VN-Index lần lượt giảm 18,73 điểm và 13,37 điểm, chốt tuần tại 1.696,24 điểm. Đây cũng là tuần giảm thứ hai liên tiếp của thị trường kể từ khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang.