"Ông trùm" CZ của Binance giàu hơn cả Bill Gates

Theo ước tính mới nhất của Forbes, tài sản của Changpeng Zhao (CZ) hiện cao nhất từ trước đến nay. Nhà sáng lập Binance sở hữu khối tài sản khoảng 110 tỷ USD, tăng 47 tỷ USD so với năm ngoái, theo bảng xếp hạng tỷ phú thế giới thường niên 2026 của tạp chí này.

Với quy mô tài sản này, ông đứng thứ 17 trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu và là một trong khoảng 20 cá nhân trên thế giới có tài sản vượt ngưỡng 100 tỷ USD.

Đáng chú ý, tài sản của CZ hiện được ước tính cao hơn cả Bill Gates, người đang nắm giữ khoảng 108 tỷ USD và xếp sau ông hai bậc trong danh sách. Tài sản của nhà sáng lập Microsoft đi xuống sau các khoản từ thiện lớn và vụ ly hôn với vợ năm 2021.

Nhà sáng lập Binance cũng vượt qua nhiều gương mặt nổi bật của Phố Wall như Michael Bloomberg (109 tỷ USD), Jeff Yass (67,4 tỷ USD) hay Ken Griffin (49,8 tỷ USD).

Trong lĩnh vực tiền mã hóa, CZ vẫn giữ vị trí người giàu nhất. Phần lớn khối tài sản của ông gắn liền với Binance. Dù đã rời ghế CEO từ năm 2023, sàn giao dịch này vẫn là nguồn giá trị tài sản chủ yếu của vị doanh nhân.

Binance được CZ thành lập vào năm 2017. Công ty hiện đặt trụ sở tại UAE, nơi ông cũng đang sinh sống. Dù Binance không công bố chi tiết báo cáo tài chính hay cơ cấu cổ phần, nhiều ước tính từ giới phân tích và so sánh với các sàn niêm yết như Coinbase cho thấy công ty có thể được định giá khoảng 100 tỷ USD, trong đó CZ được cho là nắm giữ gần 90% cổ phần.

Tỷ phú Changpeng Zhao (Ảnh: Bloomberg).

Theo công ty dữ liệu Artemis, doanh thu của Binance giai đoạn 2024-2025 đạt khoảng 16-17 tỷ USD, cao gấp 2,5 lần so với Coinbase. Nền tảng này xử lý khối lượng giao dịch hơn 30.000 tỷ USD mỗi năm trên cả thị trường giao ngay lẫn phái sinh. Bên cạnh đó, Binance còn phát triển hệ sinh thái riêng mang tên BNB Chain với vốn hóa thị trường khoảng 88 tỷ USD.

Sự gia tăng mạnh về tài sản của CZ diễn ra chỉ 17 tháng sau khi ông ra tù. Trước đó, sau cuộc điều tra quy mô lớn của giới chức Mỹ đối với Binance, ông đã nhận tội vì không thiết lập và duy trì đầy đủ hệ thống kiểm soát chống rửa tiền cho sàn giao dịch.

Theo thỏa thuận với cơ quan chức năng, CZ nộp phạt cá nhân 50 triệu USD, còn Binance phải chi trả 4,3 tỷ USD. Ông cũng từ chức CEO và chấp hành án phạt 4 tháng tù giam tại bang California, Mỹ.

Trong danh mục tài sản cá nhân, CZ được cho là sở hữu khoảng 1.400 bitcoin, tương đương gần 100 triệu USD theo giá hiện tại, giảm khoảng 25% so với năm trước. Ngoài ra, lượng lớn token BNB mà ông nắm giữ nhìn chung vẫn duy trì giá trị ổn định.

Đà tăng tài sản của nhà sáng lập Binance cũng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng và đưa ra nhiều chính sách được đánh giá là thân thiện hơn với thị trường tiền mã hóa.

Đến tháng 10 cùng năm, Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh ân xá hoàn toàn cho CZ. Sau đó, ông xuất hiện tại một diễn đàn ở Mar-a-Lago do World Liberty Financial tổ chức, đánh dấu sự trở lại trong các hoạt động kinh doanh liên quan đến thị trường Mỹ.

Tuy vậy, những tranh cãi xoay quanh vấn đề tuân thủ của Binance vẫn chưa khép lại. Một số báo cáo gần đây cho rằng công ty đã sa thải các điều tra viên nội bộ từng phát hiện khoảng 1 tỷ USD giao dịch liên quan đến các tổ chức bị trừng phạt tại Iran. Binance đã bác bỏ các cáo buộc này và khẳng định hệ thống tuân thủ của mình vẫn đang được duy trì.