Cổ phiếu họ FLC "lau sàn" khi nhận hung tin có thể bị đình chỉ giao dịch

Phiên hôm nay (17/8) là một phiên đầy sóng gió với "họ" cổ phiếu FLC. Cổ phiếu FLC, HAI và AMD giảm kịch biên độ trên sàn HoSE và trắng bên mua. Dư bán giá sàn tại FLC còn chất tới 19,75 triệu đơn vị trong khi khớp lệnh 3,92 triệu cổ phiếu; HAI được khớp 1,6 triệu cổ phiếu và dư bán sàn 4,47 triệu đơn vị.

Hiện thị giá của FLC là 5.320 đồng, của HAI là 2.440 đồng và AMD là 2.950 đồng.

Sau ROS, đến lượt FLC và HAI bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch (Ảnh: Tiến Tuấn).

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và Công ty cổ phần Nông dược H.A.I vừa nhận "hung tin" từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) thông báo xem xét đình chỉ giao dịch cổ phiếu.

HoSE cho biết, đến ngày 15/8, Công ty cổ phần Nông dược H.A.I chưa họp đại hội đồng cổ đông thường niên, quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2021 (31/12/2021) và chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Đồng thời, Nông dược H.A.I cũng chưa lựa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022.

Cổ phiếu HAI bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 11/7 theo quyết định ngày 4/7 của HoSE do chưa tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Tuy nhiên, trước đó, HAI đã thuộc diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quyết định ngày 25/5 do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Tương tự, cổ phiếu FLC cũng bị xem xét đình chỉ giao dịch. Cổ phiếu FLC từng bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 1/6 do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông công ty cũng như nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, HoSE đề nghị cả hai công ty trên có văn bản giải trình về lộ trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cũng như việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, 2022 về HoSE trước ngày 19/8.

Vào hồi đầu tháng 8, một cổ phiếu trong "họ" FLC là ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros cũng đã bị HoSE đình chỉ hoạt động giao dịch do doanh nghiệp này tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.