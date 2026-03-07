Cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết được giao dịch trở lại

Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) vừa cho biết cổ phiếu FLC đã được giao dịch trở lại trên hệ thống lưu ký tại Công ty cổ phần Chứng khoán Artex. Kể từ ngày 6/3, công ty chứng khoán này sẽ là đơn vị quản lý danh sách hoặc sổ cổ đông của FLC.

Cổ đông có thể nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo 2 cách. Cách một là đến trực tiếp trụ sở của Chứng khoán Artex để làm thủ tục. Cách thứ hai là ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thay với điều kiện giấy ủy quyền phải được công chứng hợp lệ và nêu rõ nội dung ủy quyền thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cổ phần.

FLC và ông Trịnh Văn Quyết (Minh họa: IT).

Về các giao dịch cổ phiếu FLC, kể từ ngày 6/3, các cổ đông sở hữu cổ phiếu có thể trực tiếp và tự do giao dịch toàn bộ cổ phiếu. Thủ tục chi tiết các giao dịch này sẽ thực hiện dựa trên hợp đồng giao dịch giao dịch theo mẫu có xác nhận tại Chứng khoán Artex.

Như vậy, sau gần 3 năm bị dừng giao dịch, cổ phiếu FLC đã được tự do giao dịch trở lại, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông về mặt thanh khoản. Theo cập nhật tại kỳ họp cổ đông bất thường tổ chức vào tháng 11/2025, FLC có hơn 64.300 cổ đông.

Những biến động mới của hệ sinh thái diễn ra sau khi ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ tái xuất thương trường hôm 26/1. Từng là hệ sinh thái đa ngành, Tập đoàn FLC sau sự cố ông Trịnh Văn Quyết bị bắt giam năm 2022 trải qua không ít biến động. Nhóm cổ phiếu theo đó cũng "lao dốc", giao dịch lèo tèo.

Trong khoảng thời gian từ ngày 17/12 đến 18/12/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức thông báo hủy tư cách công ty đại chúng với loạt cổ phiếu liên quan ông Quyết, bao gồm FLC, ROS, AMD, KLF, HAI...