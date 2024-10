Có nên bán vàng lúc giá cao để lấy tiền đầu tư kênh khác?

Từ tuần trước, kim loại quý thế giới lập đỉnh mới 2.685 USD/ounce, kéo theo đà tăng của vàng trong nước. Thậm chí, vàng trong nước, đặc biệt là vàng nhẫn tròn trơn, còn tăng nhanh và mạnh hơn khi liên tiếp phá đỉnh lịch sử. Vàng miếng SJC lên 84 triệu đồng/lượng ở chiều bán phiên gần nhất còn vàng nhẫn cũng lên cao nhất mọi thời đại với giá bán ra đạt 83 triệu đồng/lượng.

So với đầu năm, vàng miếng SJC tăng hơn 13%, còn vàng nhẫn tăng tới 30%, mức sinh lời cao hơn nhiều so với nhiều kênh đầu tư khác.

Vàng là công cụ trú ẩn được ưa chuộng trong thời kỳ biến động chính trị - xã hội. Vì vậy, giới phân tích cho rằng khi nền kinh tế đối mặt với việc USD suy yếu, xung đột chính trị leo thang và tình hình vĩ mô thiếu chắc chắn, việc giá liên tục tăng không phải điều ngạc nhiên.

Giá vàng nhẫn trơn tăng 30% từ đầu năm (Ảnh: Mạnh Quân).

Vàng thế giới có thể còn tăng cao nữa

Thanh khoản tốt, tài sản chống lạm phát hữu hiệu, giữ giá ở mọi nền kinh tế… được xem là những ưu điểm nổi trội của vàng so với các kênh đầu tư.

Nhưng kim loại quý này cũng có một số khuyết điểm như không đem lại thu nhập thụ động, yêu cầu về việc bảo quản tốt… Vàng cũng không có thị trường cạnh tranh do người bán không kiểm soát và chi phối giá cả hàng hóa. Chênh lệch giá mua và bán có thể lên đến vài triệu đồng một lượng, tức khoảng 2-2,5% giá trị. Hay giao dịch mỗi phiên vàng cũng không có biên độ dao động giá như cổ phiếu để nhà đầu tư có thể kiểm soát mức lãi, lỗ.

Dẫu vậy, trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm vẫn ở mức nền thấp dù đã điều chỉnh tăng 5 tháng gần đây, chứng khoán cũng đang trồi sụt, thị trường bất động sản trong giai đoạn "phá băng"... dường như nhà đầu tư bắt đầu nghĩ tới vàng nhiều hơn. Không ít nhà đầu tư đặt ra băn khoăn về việc bán vàng lúc được giá để chuyển tiền sang kênh đầu tư khác.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu đưa ra dự báo với các yếu tố hiện hữu, giá vàng thế giới có thể tăng tiếp đến hết năm, thậm chí sang năm 2025. Ông dự báo giá vàng có thể đạt tới 3.000 USD/ounce. "Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn thị trường vàng trong nước cũng sẽ chịu tác động", vị này nêu.

Ông chỉ ra, 2 phân khúc được quan tâm nhất là vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn.

Với vàng miếng, giá vẫn được Ngân hàng Nhà nước can thiệp từ tháng 6. Nhìn chung, vàng miếng thường được điều chỉnh chậm nhịp hơn so với diễn biến trên thị trường quốc tế. Giao dịch thực tế trên thị trường cũng khá trầm lắng, do việc đặt mua trực tuyến với số lượng hạn chế.

Còn giá vàng nhẫn ở mức "tương đối", được vận hành theo cung cầu. "Tuy nhiên, cần lưu ý nếu vàng nhẫn vẫn sốt nóng liên tục, có thể cũng sẽ được nhà điều hành cân nhắc để can thiệp như vàng miếng SJC". Theo ông, nhà đầu tư vàng nên cẩn trọng câu chuyện mua bán bởi thị trường vàng vẫn trong giai đoạn điều chỉnh và chưa biết đâu mới là hướng đi cuối cùng của kim loại này.

2 phân khúc được quan tâm nhất là vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng neo cao nhưng ít biến động?

Còn chuyên gia tài chính cá nhân Lê Xuân Huy đánh giá vàng nhẫn vẫn duy trì ở vùng đỉnh lịch sử, vàng miếng SJC neo ở mức cao nhưng ít biến động. "Nhà đầu tư không nên bán và thoát hoàn toàn ra khỏi thị trường vàng trong thời điểm này. Do giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng nên kênh đầu tư vàng vẫn hấp dẫn trong trung và dài hạn", vị này nói.

Nếu có nhu cầu đảo danh mục, ông khuyên nhà đầu tư có thể cơ cấu một phần danh mục sang kênh đầu tư khác nếu thấy cơ hội hấp dẫn. Việc phân bổ danh mục đầu tư như thế nào còn tùy vào mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi người. Ai chấp nhận được rủi ro cao thì có thể nắm giữ vàng, chứng khoán với tỷ lệ cao; ai chấp nhận thấp thì ưu tiên phân bổ vào tiền gửi tiết kiệm.

Bên cạnh sự hấp dẫn của thị trường vàng, chuyên gia đánh giá chứng khoán cũng là kênh đầu tư tốt trong trung và dài hạn. Các doanh nghiệp bắt đầu có sự phục hồi tích cực trở lại sau giai đoạn khó khăn cộng với kỳ vọng từ việc nâng hạng thị trường chứng khoán sẽ giúp cho kênh đầu tư này trở nên hấp dẫn.

Trong khi kênh gửi tiết kiệm ngân hàng thì lãi suất ở mức nền thấp và có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước mạnh tay hơn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

"Còn với bất động sản, kênh đầu tư này khó có thể phục hồi trong ngắn và trung hạn khi vấn đề pháp lý của các dự án chưa được giải quyết triệt để", ông Huy đưa ra nhận xét.