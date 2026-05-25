Petrolimex Sài Gòn chính thức phủ sóng xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống

Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 được triển khai trên toàn quốc theo lộ trình của Chính phủ và Bộ Công Thương, đánh dấu bước chuyển dịch quan trọng trong chiến lược năng lượng xanh quốc gia - giảm phát thải, tăng sử dụng nhiên liệu tái tạo và bảo đảm an ninh năng lượng.

Chủ trương này có nền tảng từ năm 2012 khi Chính phủ ban hành lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học. Xăng E5 được triển khai toàn quốc từ năm 2018, tạo tiền đề về hạ tầng và kinh nghiệm vận hành cho bước chuyển sang E10. Đến giai đoạn 2025-2026, lộ trình E10 được thúc đẩy mạnh mẽ với hàng loạt văn bản pháp lý và chỉ đạo đồng bộ từ Chính phủ và các bộ ngành liên quan.

Cơ sở pháp lý cho việc áp dụng E10 từ ngày 1/6 được nêu rõ ở thông tư 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 của Bộ Công Thương quy định xăng không chì phải được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng trên toàn quốc và công văn 11520/VPCP-CN ngày 25/11/2025 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng về việc đẩy mạnh sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học.

Tiếp nối đó, Chính phủ và Thủ tướng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo bổ sung, giao Bộ Công Thương rà soát nguồn cung ethanol, năng lực phối trộn và cơ chế giám sát chất lượng, nhằm bảo đảm lộ trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ, thông suốt trên phạm vi cả nước.

Từ tháng 8/2025, Petrolimex và PVOIL đã triển khai thí điểm xăng E10 tại TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng để kiểm nghiệm thực tế năng lực hạ tầng, làm cơ sở nhân rộng trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026.

Chủ động nguồn cung và hạ tầng phối trộn

Theo Bộ Công Thương, hầu hết ô tô và xe máy đang lưu thông tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10. Dù vậy, để đảm bảo lợi ích cho người dùng các dòng xe cũ, xăng E5 vẫn sẽ được duy trì song song đến hết năm 2030.

Để xăng E10 đi vào đời sống, bài toán cốt lõi nằm ở ba yếu tố: nguồn cung E100 (ethanol), năng lực phối trộn và hệ thống phân phối.

Về nguồn cung, Tập đoàn Petrolimex đã chủ động lên kế hoạch từ cuối năm 2025. Ngay trong tháng 4, Tập đoàn đã tập kết gần 40.000m3 ethanol về các đầu cảng và điểm pha chế. Đối với xăng khoáng, tập đoàn cũng đã chốt các hợp đồng dài hạn (cả trong nước và nhập khẩu) với tỷ lệ đảm bảo trên 80%.

Nguồn nguyên liệu sẵn sàng là tiền đề để Petrolimex Sài Gòn phát huy năng lực sản xuất. Hiện nay, Việt Nam có 3 doanh nghiệp đầu mối lớn được cấp phép phối trộn xăng E10, trong đó Petrolimex sở hữu 7 điểm. Đặc biệt, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (thuộc Petrolimex Sài Gòn) đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu vào ngày 12/5 đối với sản phẩm xăng E10 RON95-V, đáp ứng cả hai phương pháp in-line (trên đường ống) và in-tank (trong bồn/bình chứa).

Đại diện Petrolimex Sài Gòn, Giám đốc Phạm Anh Tuấn cho biết: "Năng lực phối trộn hiện tại của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đạt khoảng 10 triệu lít/ngày, hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu cho toàn khu vực Đông Nam Bộ. Dự kiến vào đầu năm 2027, công ty sẽ tiếp tục nâng cấp công suất năng lực pha chế - phối trộn để đón đầu đà tăng trưởng của thị trường".

Triển khai bài bản

Không chỉ chuẩn bị ở khâu sản xuất, việc đưa sản phẩm đến tay người dùng cũng được Petrolimex Sài Gòn triển khai bài bản. Từ tháng 8/2025, công ty đã kinh doanh thí điểm xăng E10 tại 41 cửa hàng xăng dầu. Đến nay, hệ thống chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực nào về chất lượng từ phía khách hàng.

Đến ngày 25/5, Petrolimex Sài Gòn đã hoàn tất triển khai đồng bộ xăng E10 cho toàn hệ thống của Petrolimex tại khu vực phía Nam. Đối với hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc công ty, đã có 138 cửa hàng kinh doanh mặt hàng xăng E10.

Tại các cửa hàng, công ty đã chuyển đổi mặt hàng RON 95-V sang E10 RON 95-V tại các bể chứa, tiến hành cập nhật lại hệ thống phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu (EGAS), hệ thống ứng dụng tự động hóa (AGAS), hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt (POS); tổ chức dán nhãn tên hàng hóa, dấu hiệu nhận biết trên cột bơm, bảng giá… đối với mặt hàng E10 RON 95-V.

Petrolimex Sài Gòn cung cấp đồng thời cả hai mặt hàng xăng E10: Xăng E10 RON 95-V (tiêu chuẩn khí thải Euro 5) và xăng E10 RON 95-III (tiêu chuẩn Euro 3), đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong đó, xăng E10 RON 95-V - dòng sản phẩm tiêu chuẩn cao hơn - được phân phối tại 119/138 cửa hàng trong toàn hệ thống.

Petrolimex Sài Gòn cho biết doanh nghiệp đã sẵn sàng bước vào giai đoạn cả nước đồng loạt triển khai xăng E10 từ 1/6, khẳng định vai trò tiên phong trong lộ trình xanh hóa nhiên liệu của Việt Nam.