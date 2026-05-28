TRIMICO và bước đi mới trong hành trình nâng tầm dược liệu Việt

Hiện nay, xu hướng tiêu dùng các sản phẩm tốt cho sức khoẻ và có nguồn gốc tự nhiên ngày càng rõ nét. Người tiêu dùng quan tâm hơn về nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất và câu chuyện văn hóa đứng sau mỗi sản phẩm. Đây là thời điểm sâm Ngọc Linh có cơ hội lớn để được khai thác và phát triển đúng với giá trị vốn có.

Đại diện TRIMICO tại lễ ký kết hợp tác cùng đối tác (Ảnh: TRIMICO).

Xây dựng chuỗi giá trị dược liệu từ vùng trồng đến sản phẩm thương mại

Điểm nổi bật trong hành trình của TRIMICO là xây dựng chuỗi giá trị dược liệu từ vùng nguyên liệu, khai thác, sản xuất đến thương mại. Với ngành hàng dược liệu, chất lượng không bắt đầu ở khâu đóng gói, mà được quyết định từ nguồn nguyên liệu, quy trình canh tác, thu hái và kiểm soát đầu vào.

Vườn trồng sâm TRIMICO tại vùng núi Ngọc Linh TP Đà Nẵng (Ảnh: TRIMICO).

Đại diện TRIMICO cho biết doanh nghiệp gắn trực tiếp với vùng nguyên liệu, hạn chế phụ thuộc vào nguồn thu mua trôi nổi nhằm kiểm soát chất lượng ngay từ ban đầu. Đây là nền tảng để thương hiệu phát triển các sản phẩm có tính ổn định, minh bạch và phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Hành trình phát triển của TRIMICO được định hình qua từng giai đoạn rõ nét. Giai đoạn 2018-2019, doanh nghiệp khởi đầu với các sản phẩm rượu dược liệu địa phương, từng bước tiếp cận thị trường sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và tìm hướng đi phù hợp cho dược liệu bản địa trong đời sống hiện đại.

Từ năm 2020 đến 2023, TRIMICO tập trung chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu và phát triển các sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Đây là giai đoạn quan trọng giúp doanh nghiệp củng cố nền tảng chất lượng, hoàn thiện danh mục sản phẩm và chuẩn bị cho chiến lược mở rộng thị trường.

Nhà máy TRIMICO đạt chuẩn ISO 22000:2018 tại xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng) (Ảnh: TRIMICO).

Đến giai đoạn 2024-2025, TRIMICO đẩy mạnh hệ thống phân phối với hơn 100 đại lý trên toàn quốc, 2 cửa hàng tại sân bay và 3 mô hình nhượng quyền. Sự hiện diện tại các điểm bán chiến lược, đặc biệt là sân bay và kênh phục vụ khách du lịch, cho thấy định hướng đưa sản phẩm TRIMICO trở thành lựa chọn quà tặng sức khỏe mang dấu ấn bản địa.

Sâm Ngọc Linh - giá trị bản địa trong sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiện đại

Nhắc đến TRIMICO, không thể tách rời câu chuyện về sâm Ngọc Linh, loại dược liệu quý gắn liền với vùng núi Ngọc Linh, văn hóa bản địa và niềm tự hào Việt Nam. Với người Xơ Đăng, sâm Ngọc Linh từng được xem là “cây thuốc giấu”, một giá trị đặc biệt được gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ.

Từ nền tảng đó, TRIMICO phát triển các sản phẩm theo hướng đưa dược liệu quý đến gần hơn với đời sống thường ngày. Thay vì chỉ tồn tại dưới dạng nguyên liệu thô hoặc sản phẩm cao cấp khó tiếp cận, sâm Ngọc Linh được đưa vào nhiều dòng sản phẩm khác nhau như trà, thạch và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tiện dụng.

Các sản phẩm được làm từ sâm Ngọc Linh của TRIMICO (Ảnh: TRIMICO).

Với danh mục sản phẩm đa dạng, TRIMICO có khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng mua để chăm sóc sức khỏe hằng ngày, khách hàng chọn làm quà biếu gia đình, quà tặng đối tác hoặc quà tặng doanh nghiệp. Đây là lợi thế đáng kể trong ngành hàng chăm sóc sức khỏe, bởi sản phẩm có thể khai thác quanh năm, đồng thời phù hợp với các dịp lễ, Tết, mùa du lịch và hoạt động xúc tiến thương mại.

Lan tỏa giá trị sâm Ngọc Linh và dược liệu Việt từ bản địa đến thị trường quốc tế

Năm 2026, TRIMICO tiếp tục đẩy mạnh kết nối giao thương, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phân phối, du lịch, xuất khẩu và xúc tiến thương mại. Đây là bước đi cần thiết để đưa sản phẩm OCOP, dược liệu Việt Nam và đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế.

Bên trong nhà máy đạt chuẩn ISO 22000:2018 của TRIMICO (Ảnh: TRIMICO).

Trong định hướng 2025-2030, TRIMICO xác định bốn trọng tâm phát triển: mở rộng xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Trung Quốc và Đông Nam Á; ứng dụng GIS, AI, blockchain trong quản lý, truy xuất nguồn gốc và bảo tồn dược liệu quý; hợp tác nghiên cứu thảo dược với các trường đại học, viện nghiên cứu, đối tác quốc tế; đồng thời phát triển du lịch dược liệu - văn hóa, gắn sản phẩm với câu chuyện sức khỏe, bản địa và trải nghiệm du lịch.

Song song với chiến lược kinh doanh, TRIMICO tiếp tục đồng hành cùng bà con vùng cao trong hành trình kiến tạo sinh kế bền vững. Đằng sau mỗi sản phẩm là niềm vui của người lao động, là câu chuyện về những đổi thay tích cực trong từng gia đình.

Từ nền tảng dược liệu và nông sản địa phương, TRIMICO không chỉ phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ dược liệu Việt, mà còn theo đuổi những giá trị cộng đồng lâu dài. Với mỗi sản phẩm đến tay khách hàng, một phần lợi nhuận sẽ được trích vào quỹ thiện nguyện thường niên “Địu con chữ lên non”, góp phần hỗ trợ trẻ em vùng cao Nam Trà My có thêm điều kiện đến trường.