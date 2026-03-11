Việt Nam có 8 tỷ phú USD, vợ và em vợ ông Phạm Nhật Vượng lần đầu góp mặt

Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2026. Đáng chú ý, Việt Nam cũng có 8 tỷ phú USD góp mặt trong danh sách, với tổng tài sản đạt khoảng 39,8 tỷ USD, tăng 25,1 tỷ USD so với năm ngoái.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tiếp tục đứng đầu danh sách các tỷ phú USD của Việt Nam. Theo thống kê của Forbes, tổng tài sản ròng của ông hiện đạt khoảng 27,7 tỷ USD, tăng thêm 21,2 tỷ USD so với năm 2025, tương đương gấp khoảng 4 lần so với năm trước.

Với khối tài sản này, ông Vượng là người giàu nhất trong 8 tỷ phú USD của Việt Nam và xếp thứ 93 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Bên cạnh đó, trong hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup, lần đầu tiên có hai nữ doanh nhân góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Cụ thể, bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup và là vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD của Forbes với khối tài sản ước tính khoảng 2,5 tỷ USD.

Bà Phạm Thúy Hằng, em gái của bà Phạm Thu Hương, cũng chính thức gia nhập nhóm tỷ phú USD với tài sản được Forbes ước tính vào khoảng 2,1 tỷ USD.

Bà Phạm Thu Hương (trái) và Phạm Thúy Hằng (phải) là 2 nữ tỷ phú USD mới tại Việt Nam (Ảnh: VIC).

Xếp thứ hai trong danh sách tỷ phú Việt là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Sovico Group, với khối tài sản 4,2 tỷ USD, tăng 1,4 tỷ USD so với năm ngoái và đứng thứ 1.011 toàn cầu.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, với khối tài sản ròng khoảng 2,9 tỷ USD, tăng 500 triệu USD so với năm ngoái.

Tiếp sau là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, với tài sản ước tính 2,5 tỷ USD, tăng 500 triệu USD.

Một gương mặt mới đáng chú ý khác là ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, với tài sản đạt khoảng 1,2 tỷ USD. Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang cũng xuất hiện trong danh sách năm thứ 6 liên tiếp với khối tài sản 1,2 tỷ USD.

Forbes cho biết danh sách tỷ phú thế giới này được xây dựng dựa trên việc tính toán tài sản từ giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tính đến ngày 1/3.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thế giới năm 2026 do Forbes công bố, số lượng tỷ phú toàn cầu đã lập kỷ lục mới. Dẫn đầu danh sách này vẫn là Elon Musk với khối tài sản đạt mức không tưởng 839 tỷ USD, bỏ xa người xếp thứ hai là Larry Page của Google với khoảng 257 tỷ USD.

Nhờ làn sóng bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), sự sôi động của thị trường tài chính cùng môi trường chính sách tiền tệ thuận lợi, thế giới hiện có 3.428 tỷ phú, bao gồm doanh nhân, nhà đầu tư và những người thừa kế tài sản.

Không chỉ gia tăng về số lượng, tổng tài sản của giới siêu giàu cũng tăng mạnh. Forbes cho biết khối tài sản cộng dồn của các tỷ phú toàn cầu đã lên tới khoảng 20.100 tỷ USD, tăng thêm gần 4.000 tỷ USD so với năm trước và là mức cao nhất từng ghi nhận.