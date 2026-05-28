BIDV MetLife tri ân khách hàng tái tục, lan tỏa kiến thức chăm sóc sức khỏe

Các hoạt động này nằm trong nỗ lực gia tăng trải nghiệm chăm sóc dành cho nhóm khách hàng tái tục, những người đã tiếp tục tin tưởng đồng hành cùng BIDV MetLife trên hành trình bảo vệ tài chính dài hạn.

Tri ân khách hàng tái tục với chương trình “Xuân đắc lộc - Vui quay trúng lớn”

Trong tháng 5, BIDV MetLife đã triển khai hoạt động trao thưởng chương trình “Xuân đắc lộc - Vui quay trúng lớn” tại nhiều địa phương trên cả nước. Đây là một trong những hoạt động tri ân dành cho khách hàng tái tục, thể hiện sự trân trọng của doanh nghiệp đối với những khách hàng đã tiếp tục lựa chọn BIDV MetLife là người bạn đồng hành trong kế hoạch bảo vệ bản thân và gia đình.

BIDV MetLife triển khai hoạt động trao thưởng chương trình “Xuân đắc lộc - Vui quay trúng lớn” (Ảnh: BIDV).

Sáng 7/5, tại BIDV Chi nhánh Mỹ Đình, BIDV MetLife tổ chức lễ trao thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải Nhì của chương trình, với phần thưởng là một điện thoại iPhone 17 Pro Max 256GB. Sự kiện có sự tham dự của các lãnh đạo BIDV MetLife, các đại diện từ BIDV Chi nhánh Mỹ Đình cùng các khách hàng thân thiết.

Chia sẻ tại chương trình, bà Trần Phương Ly, Trưởng phòng Cấp cao Marketing, Truyền thông & Trách nhiệm Xã hội của BIDV MetLife, cho biết: “Hơn cả một bản hợp đồng bảo hiểm, chúng tôi cam kết trở thành đối tác chiến lược, kiến tạo một không gian bảo vệ toàn diện để khách hàng duy trì sự thảnh thơi trong tâm trí, làm chủ tài chính và vững vàng sức khỏe cho hành trình dài lâu”.

Sau đó, các phần thưởng giá trị khác của chương trình cũng lần lượt được trao tới những khách hàng may mắn. Tại Đắk Lắk, khách hàng trúng giải Ba đã nhận phần thưởng là nhẫn vàng PNJ. Tại Tây Ninh, BIDV MetLife tiếp tục ghi nhận những khoảnh khắc đáng nhớ khi trao giải Nhất trị giá 10 nhẫn vàng PNJ và một giải Ba là 1 nhẫn vàng PNJ cho các khách hàng may mắn. Song song đó, tại BIDV Chi nhánh 3/2 TPHCM, một khách hàng khác cũng chính thức nhận giải Ba với phần thưởng là 1 nhẫn vàng PNJ.

Giải Nhất trị giá 10 nhẫn vàng PNJ được BIDV Metlife trao tặng cho khách hàng (Ảnh: BIDV).

Bên cạnh các điểm trao thưởng trên, hành trình “Xuân đắc lộc - vui quay trúng lớn” cũng tiếp tục dừng chân tại Ninh Bình, nơi BIDV MetLife phối hợp cùng Tập đoàn The Vissai tổ chức trao thưởng cho các khách hàng may mắn tại địa phương.

Mỗi phần quà được trao đi là lời cảm ơn và sự trân trọng BIDV MetLife gửi tới các khách hàng đã tin tưởng, ủng hộ và tiếp tục duy trì hợp đồng. Với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, sự đồng hành dài hạn của khách hàng là nền tảng quan trọng để xây dựng mối quan hệ bền vững.

Đưa kiến thức y khoa đến gần khách hàng thông qua chuỗi workshop

Bên cạnh hoạt động trao thưởng, BIDV MetLife phối hợp cùng TrueDoc tổ chức chuỗi workshop sức khỏe chuyên sâu với chủ đề “Đột quỵ - Nhận biết sớm, hành động trong giờ vàng”, nhằm mang đến cho khách hàng những kiến thức y khoa thiết thực trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe chủ động.

Các sự kiện trao thưởng được BIDV MetLife kết hợp với chuỗi workshop sức khỏe chuyên sâu cùng đối tác TrueDoc (Ảnh: BIDV).

Tại BIDV Chi nhánh Mỹ Đình, workshop “Đột quỵ - Nhận biết sớm, hành động trong giờ vàng” được dẫn dắt bởi ThS.BS Lê Đình Thái, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hồng Ngọc Phúc Trường Minh.

Khách hàng tham dự được cung cấp kiến thức thực tế về đột quỵ, từ cách hiểu đúng về bệnh, các dạng đột quỵ thường gặp, yếu tố nguy cơ, cho đến việc thiết lập thói quen sinh hoạt khoa học để phòng ngừa.

Workshop “Đột quỵ - Nhận biết sớm, hành động trong giờ vàng” được tổ chức tại Hà Nội (Ảnh: BIDV).

Tiếp nối chương trình tại Hà Nội, BIDV MetLife và TrueDoc tiếp tục tổ chức workshop cùng chủ đề tại BIDV Chi nhánh Tây Ninh. Tại đây, BS.CK1 Quãng Duy Thanh đã chia sẻ về mối liên hệ giữa đột quỵ với lối sống thiếu cân bằng, bệnh nền như huyết áp, tiểu đường, cũng như tầm quan trọng của việc chủ động theo dõi các dấu hiệu sức khỏe bất thường.

Song song với phần chia sẻ kiến thức, đội ngũ y tế từ TrueDoc cũng hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe cho các khách hàng tái tục trong khuôn khổ chương trình chăm sóc toàn diện “An thể chất - vững tương lai”.

Hoạt động này cho thấy nỗ lực của BIDV MetLife trong việc mở rộng trải nghiệm chăm sóc khách hàng sau hợp đồng, từ bảo vệ tài chính đến đồng hành chủ động hơn với sức khỏe thể chất.

Trong thời gian tới, BIDV MetLife cho biết sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động workshop sức khỏe, đặc biệt hướng tới nhóm khách hàng đang đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp.