ACB Leadership Summit 2026: Bản lĩnh lãnh đạo giữa thời đại nhiều biến động

Từ những góc nhìn thực tế tại ACB Leadership Summit 2026, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng điều giá trị nhất không chỉ nằm ở nội dung từ Giáo sư Harvard Business School, mà ở cơ hội được nhìn lại chính tổ chức của mình giữa một thế giới ngày càng nhiều bất định.

Bà Vưu Lệ Quyên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti's) nhận định, khi vận hành doanh nghiệp trong thời gian dài, các tổ chức rất dễ trở nên quen thuộc với chính cách mình đang làm mọi thứ mỗi ngày. Và đó cũng là lý do những không gian học tập như Leadership Summit trở nên cần thiết hơn trong bối cảnh hiện nay.

CEO Biti’s cho rằng giá trị lớn của chương trình không chỉ nằm ở phần nội dung từ diễn giả, mà còn ở việc các lãnh đạo có cơ hội trao đổi thực chất với nhau trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang cùng đối mặt với các bài toán tương tự về tăng trưởng, chuyển đổi và con người.

Theo Giáo sư Gulati, các mô hình tiếp cận khách hàng truyền thống hiện nay đang dần trở nên hạn chế nếu chỉ dừng ở trải nghiệm hay ưu đãi mang tính hình thức.

Ông Nguyễn Khắc Nguyện, Phó tổng giám đốc ACB, cũng gọi giá trị lớn nhất mà ACB muốn xây dựng qua Leadership Summit là “collective wisdom” - sự thông thái tập thể hình thành từ việc các lãnh đạo cùng nhau học hỏi, phản biện và chia sẻ trải nghiệm thực tế.

“Lãnh đạo không né tránh cơn bão, mà phải giúp tổ chức tiến về phía trước cơn bão đó”

Phần chia sẻ của ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch ACB, tại Leadership Summit 2026 mở ra một góc nhìn mới về cách các doanh nghiệp đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác của nền kinh tế toàn cầu: nơi những biến cố khó lường không còn là các cú sốc hiếm gặp, mà dần trở thành trạng thái bình thường mới.

Trong vài năm qua, cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu liên tục đi qua các biến cố: đại dịch, khủng hoảng chuỗi cung ứng, xung đột địa chính trị, lạm phát, AI và làn sóng chuyển đổi công nghệ với tốc độ chưa từng có.

Theo ông Huy, điều đáng chú ý là những cú sốc này không chỉ thay đổi thị trường, mà còn thay đổi hoàn toàn cách lãnh đạo phải đưa ra quyết định.

“Tốc độ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự đúng đắn. Đôi khi, điều quan trọng không phải là phản ứng nhanh nhất, mà là đưa ra quyết định đúng dựa trên sự rõ ràng về mục tiêu, năng lực tổ chức và tầm nhìn dài hạn”, ông Trần Hùng Huy chia sẻ.

Trong bối cảnh đó, “bold” không còn đơn thuần là tăng trưởng nhanh hay đưa ra các quyết định lớn. Sự táo bạo nằm ở khả năng giữ được định hướng dài hạn ngay cả khi thị trường liên tục thay đổi.

Đó cũng là lý do chủ đề “How to Be Bold in Turbulent Times” tạo nhiều đồng cảm với cộng đồng doanh nghiệp năm nay, đặc biệt trong bối cảnh các lãnh đạo đang phải liên tục cân bằng giữa tăng trưởng ngắn hạn, áp lực thị trường và năng lực thích ứng dài hạn của tổ chức.

Điều đó cũng phần nào phản ánh cách ACB nhìn về vai trò của mình trong giai đoạn mới. ACB đang mở rộng vai trò sang việc xây dựng các nền tảng học tập, đối thoại và chia sẻ tri thức giúp cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị và thích ứng trong bối cảnh biến động ngày càng trở thành trạng thái thường trực.

“Không còn sự xa xỉ của việc bám cứng vào một kế hoạch cố định”

Theo Giáo sư Gulati từ Harvard Business School, người dẫn dắt hội nghị đồng thời là tác giả của cuốn sách “How to be bold”, cho rằng điều khó nhất với các tổ chức, đặc biệt là những tổ chức đã thành công, nằm ở việc vượt qua trạng thái tự mãn, sợ mất đi những gì mình đang có để tiếp tục thay đổi.

Ông cũng nhấn mạnh rằng “bold” không đồng nghĩa với liều lĩnh, có một ranh giới rất mong manh giữa “reckless” và “courageous” - giữa liều lĩnh và sự táo bạo có chủ đích. Điều quan trọng là khả năng xây dựng sự thay đổi một cách có kỷ luật, có kế hoạch và bền bỉ theo thời gian.

Đó cũng là lý do chủ đề “How to Be Bold in Turbulent Times” nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng doanh nghiệp năm nay. Bởi giữa một thế giới ngày càng khó đoán định, điều các lãnh đạo tìm kiếm không còn chỉ là tăng trưởng, mà là một cách tăng trưởng đủ bền vững để đi đường dài.