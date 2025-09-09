Chuyên gia: VN-Index giảm là phù hợp, nhiều tín hiệu tích cực đang đến

Tiếp tục điều chỉnh

Phiên giao dịch đầu tuần ngày 8/9, VN-Index tiếp tục giảm 42,44 điểm, về sát 1.624,5 điểm. Hàng loạt cổ phiếu trên sàn HoSE giảm sàn trong màu đỏ bao phủ của thị trường. Nhóm ngân hàng giảm mạnh nhất tác động tới chỉ số. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài lại đảo chiều mua ròng hơn 955 tỷ đồng, tập trung vào các mã HPG, SSI, CTG.

Nhiều công ty chứng khoán cho rằng đà giảm sẽ tiếp tục diễn ra. Chứng khoán Yuanta Việt Nam nêu thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm. Ngoài ra, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật tại ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm của VN-Index nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao cho nên các nhà đầu tư chưa nên tham gia bắt đáy.

Chỉ báo tâm lý giảm mạnh về lại vùng bi quan. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức trung tính xuống giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể xem xét hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này.

Còn Chứng khoán TPBank cho rằng VN-Index chịu áp lực giảm mạnh, qua đó phát đi tín hiệu vi phạm xu hướng ngắn hạn. Đáng chú ý, mô hình hai đỉnh đã được hình thành rõ nét, đồng thời các chỉ báo động lượng xuất hiện phân kỳ âm, cho thấy rủi ro giảm giá vẫn còn hiện hữu.

Theo đó, đà điều chỉnh nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn, với mục tiêu giảm có thể hướng về vùng 1.511 điểm. Tuy vậy, vùng 1.600 điểm vẫn đóng vai trò hỗ trợ gần nhất và có thể tạo điều kiện cho một nhịp hồi kỹ thuật. Đây chỉ là cơ hội ngắn hạn để nhà đầu tư tiến hành hạ tỷ trọng hoặc tái cơ cấu danh mục về mức an toàn hơn.

Đồng quan điểm, Chứng khoán ACB cho biết so với mức đỉnh lập trong sáng thứ 6, thị trường đã giảm tổng cộng 87 điểm, tương đương 5% so với đỉnh 1.711 điểm. Tuy vậy, khi so với mức đáy 1.483 điểm sau cú “sẩy chân” đầu tháng 8 thì mức đỉnh này tương ứng với mức tăng khoảng 15%.

Việc thị trường giảm 5% sau khi tăng 15% thì cũng vẫn có thể là mức điều chỉnh hợp lý. Lực bán tập trung mạnh ở các cổ phiếu ngân hàng trong hai phiên gần đây. Các cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh trong giai đoạn trước thì hiện nay cũng là các cổ phiếu giảm điểm mạnh nhất, điển hình là VPB.

Dù vậy, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn tương đối ổn định và kết quả nâng hạng sẽ được FTSE công bố vào đầu tháng 10, thị trường điều chỉnh mạnh sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng danh mục cổ phiếu ở các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của thị trường.

Chứng khoán có thể điều chỉnh ngắn hạn sau thời gian tăng "nóng" (Ảnh: Hữu Khoa).

Những tín hiệu tích cực

Thị trường có bước tiến mới trong tiến trình nâng hạng. Thông tư 25/2025 của Ngân hàng Nhà nước đã chính thức được ban hành với rất nhiều điểm thay đổi lớn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán.

Đặc biệt, một số quy định liên quan tới nâng hạng sẽ có hiệu lực ngay tức thì có ý nghĩa rất quan trọng cho kỳ đánh giá phân loại thị trường cổ phiếu tới đây của FTSE vào ngày 7/10.

Thông tư 25 đã bổ sung quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam được ủy quyền cho tổ chức tài chính mở, đóng và sử dụng tài khoản thanh toán. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện nhận biết đối với nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức được ủy quyền theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Thông tư cũng cho phép sử dụng hệ thống SWIFT (hệ thống thông tin tài chính toàn cầu) để mở và sử dụng tài khoản thanh toán cho nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời cho phép mở tài khoản thanh toán ngoại tệ bằng phương tiện điện tử.

Đáng chú ý, việc rút tiền và giao dịch bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán cũng không còn yêu cầu đối chiếu sinh trắc học, giúp nâng cao tính linh hoạt và thuận tiện cho nhà đầu tư.

Trước Thông tư 25, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 03/2025 quy định về mở và sử dụng tài khoản bằng đồng Việt Nam cho hoạt động đầu tư gián tiếp. Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư 20/2025 sửa đổi Thông tư 51/2021, tập trung vào nghĩa vụ công bố thông tin và chế độ báo cáo của nhà đầu tư nước ngoài.

Những thay đổi này đã đơn giản hóa đáng kể thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian mở tài khoản. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, thời gian hoàn thiện hồ sơ hiện chỉ còn khoảng 2 tuần, phù hợp với kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời tiệm cận thông lệ quốc tế.

Ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) - nói VN-Index đã tăng khoảng 32% so với đầu năm, tăng hơn 50% so với đáy. Do đó, đến một giai đoạn nhất định, đặc biệt sau giai đoạn tăng mạnh, VN-Index đã chạm các ngưỡng cản quan trọng. Đà tăng thường có dấu hiệu chững lại hoặc một vài nhịp chỉnh trước khi bứt phá được mốc cao mới.

Sau nghỉ lễ, thanh khoản có dấu hiệu chậm lại, nhà đầu tư có sự thận trọng nhất định, chờ đón hàng loạt thông tin quan trọng trong tháng 9, như thông tin Fed hạ lãi suất, nâng hạng hay những chỉ số vĩ mô quan trọng. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài giai đoạn gần đây cũng bán ròng rất mạnh, riêng tháng 8 là hơn 29.000 tỷ đồng. Còn tính chung từ đầu năm, nhóm này bán ròng hơn 60.000 tỷ đồng.

Kết hợp với những tín hiệu khác như tỷ giá, nhà đầu tư có tâm lý chững lại và chờ đợi. Áp lực ngắn hạn với xu hướng chốt lời là hiện tượng hoàn toàn bình thường. Nếu VN-Index để "gãy" các vùng hỗ trợ 1.600-1.620 điểm, thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh theo pha “zic zac" đi xuống.

Trong ngắn hạn, tín hiệu điều chỉnh đang diễn ra nhưng nhà đầu tư không nên quá lo lắng vì có thể là nhịp chỉnh kỹ thuật trong một pha tăng dài hơn của chỉ số. Lời khuyên là nhà đầu tư cần theo dõi kỹ chỉ số và thanh khoản, đặc biệt là các vùng hỗ trợ quan trọng như 1.630 hay 1.600 điểm. Nếu VN-Index đóng nến dưới vùng này, nhà đầu tư nên thận trọng chờ đợi giải ngân ở những vùng hỗ trợ thấp hơn.

Đánh giá các thông tin tích cực, đại diện công ty chứng khoán trên cho rằng Fed được kỳ vọng hạ lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9. Nếu điều này xảy ra, tín hiệu nới lỏng sẽ được phát đi và với Việt Nam, áp lực tỷ giá cũng phần nào hạ nhiệt, tác động tích cực đến giá các lớp tài sản, trong đó có chứng khoán.

Đối với diễn biến kinh tế vĩ mô Việt Nam trong năm nay, các số liệu tháng 8 với tăng trưởng xuất nhập khẩu, bán lẻ hay hoạt động sản xuất đều có sự phục hồi. Các chỉ số chính đang ủng hộ khả năng tăng trưởng GDP quý III đạt trên 8%. Nhà đầu tư ngoại có thể mua ròng trở lại trong giai đoạn cuối năm nay, đầu năm sau.