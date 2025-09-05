Chứng khoán vượt đỉnh 1.700 điểm

Mở đầu phiên giao dịch sáng nay (5/9), VN-Index dễ dàng chinh phục mốc 1.700 điểm - cao nhất từ trước đến nay. Vào lúc 9h47, chỉ số này tăng 5,5 điểm, lên 1.701,66 điểm. Sắc xanh áp đảo ở cả 2 sàn, thanh khoản HoSE hơn 7.400 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 phần lớn diễn biến trong sắc xanh, tuy nhiên vẫn chưa thể chinh phục mốc kháng cự 1.900 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng như TCB, ACB, MBB, VPB vẫn tác động mạnh, đóng góp vai trò dẫn dắt với chỉ số. Ngoài ra là một số mã vốn hóa lớn đầu ngành khác như VIC, SSI, MSN, VJC...

Chứng khoán vượt 1.700 điểm (Ảnh minh họa: Đăng Đức).

Chỉ trong những phút giao dịch đầu phiên, cổ phiếu SHB (Sài Gòn - Hà Nội) đã ghi nhận khối lượng giao dịch lớn, trên 21,5 triệu đơn vị. Tiếp đó là HPG (Hòa Phát) gần 12 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu thép sáng nay phân hóa sau ngày hôm qua giao dịch hưng phấn. Một số mã đang giảm điểm như HPG, HSG; một số đi ngang và một vài mã khác tăng nhẹ.

Nhóm cổ phiếu trụ cột liên quan "họ Vingroup" đồng loạt tăng như VIC, VRE, VPL, ngoại trừ VHM giảm gần 2%.

Thị trường chứng khoán hưng phấn trong bối cảnh kỳ xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi của FTSE sắp diễn ra vào ngày 7/10 tới đây. Việt Nam đã đáp ứng 7/9 tiêu chí cần thiết, hai tiêu chí còn lại về chu kỳ thanh toán và chi phí giao dịch thất bại cũng có tiến triển rõ rệt.

HSBC vừa đưa ra ước tính trong kịch bản lạc quan, việc FTSE nâng hạng có thể giúp chứng khoán Việt Nam thu hút tối đa 10,4 tỷ USD từ dòng vốn ngoại.