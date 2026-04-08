Chứng khoán Việt được nâng hạng, kỳ vọng hút dòng vốn tỷ USD

Sáng nay (8/4), FTSE Russell công bố tiếp tục giữ nguyên lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong kỳ rà soát phân loại tháng 3. Theo kế hoạch, việc đưa Việt Nam vào rổ các chỉ số toàn cầu sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, dự kiến bắt đầu từ tháng 9 năm nay và hoàn tất vào tháng 9/2027.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho rằng việc được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là bước ngoặt quan trọng, thể hiện sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam và sự công nhận từ cộng đồng đầu tư quốc tế. Sự kiện cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút dòng vốn ngoại quy mô lớn, cải thiện thanh khoản và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Theo báo cáo của Maybank Investment Bank, dòng vốn nước ngoài có xu hướng gia tăng trước và trong thời điểm chính thức được đưa vào chỉ số. Tổng dòng vốn, bao gồm cả thụ động và chủ động, có thể đạt khoảng 6-8 tỷ USD theo thời gian. Việc triển khai theo lộ trình nhiều giai đoạn sẽ giúp thị trường hấp thụ dòng tiền một cách ổn định, đồng thời cải thiện độ sâu và thanh khoản.

Cùng quan điểm, Chứng khoán VPBankS ước tính riêng dòng vốn thụ động có thể đạt tối thiểu khoảng 1,7 tỷ USD sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi. Con số này chưa bao gồm dòng vốn từ các quỹ chủ động, vốn được đánh giá có quy mô tài sản lớn hơn khoảng 5 lần so với các quỹ ETF theo thống kê của FTSE.

Đơn vị này cũng dẫn dữ liệu từ Bloomberg cho thấy, hầu hết các thị trường đều ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn ngoại sau khi được nâng hạng, bất kể theo tiêu chí của FTSE hay MSCI. Thống kê cho thấy dòng vốn thường tăng gấp 5-7 lần so với giai đoạn trước nâng hạng.

Còn theo phân tích của SSI Research, kinh nghiệm từ các thị trường như Qatar, UAE, Kuwait, Saudi Arabia, Romania hay Iceland cho thấy diễn biến thị trường sau nâng hạng trong ngắn hạn không đồng nhất, thậm chí có thể điều chỉnh trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, trong trung hạn, đa số ghi nhận mức sinh lời đáng kể, dao động từ 20-50% trong vòng 3 năm.

Các chuyên gia nhấn mạnh, hiệu suất thị trường vẫn chủ yếu phụ thuộc vào nền tảng vĩ mô, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận và mặt bằng định giá. Trên các phương diện này, Việt Nam đang được đánh giá tích cực so với nhiều thị trường cùng nhóm nhờ nền tảng kinh tế ổn định, tăng trưởng lợi nhuận khả quan và định giá còn hấp dẫn.

Quan trọng hơn, vượt lên trên những biến động ngắn hạn, việc được FTSE Russell nâng hạng được xem là cột mốc mang tính nền tảng, góp phần chuẩn hóa thị trường vốn theo tiêu chuẩn quốc tế. Dòng vốn ngoại dài hạn, ổn định hơn được kỳ vọng gia tăng, qua đó hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau FTSE, MSCI được xem là mục tiêu chiến lược tiếp theo trong lộ trình hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính toàn cầu.

Maybank Investment Bank nhận định trong ngắn hạn, thị trường có thể được hỗ trợ bởi kỳ vọng nâng hạng và hoạt động tích lũy các cổ phiếu đủ điều kiện. Khi thời điểm chính thức đến gần, thanh khoản và sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài sẽ gia tăng, song có thể xuất hiện biến động trong các kỳ tái cơ cấu danh mục. Về dài hạn, quá trình này được kỳ vọng giúp nâng mặt bằng định giá và củng cố sự ổn định của chỉ số.

Song song đó, các cải cách về hạ tầng thị trường như nâng cao tiêu chuẩn công bố thông tin, nới lỏng giới hạn sở hữu nước ngoài và tiến tới cơ chế thanh toán bù trừ trung tâm (CCP) đang góp phần cải thiện khả năng tiếp cận, tiệm cận thông lệ quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng không chỉ cho việc nâng hạng FTSE mà còn mở ra triển vọng được MSCI xem xét nâng hạng trong tương lai.