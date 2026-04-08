Chính thức: Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

FTSE Russell - tổ chức quốc tế chuyên xây dựng và cung cấp các bộ chỉ số thị trường tài chính - mới đây đã chính thức công bố kết quả rà soát giữa kỳ trong khuôn khổ kỳ đánh giá phân loại thị trường tháng 3.

Tổ chức này xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng thị trường Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp. Hồi tháng 10/2025, FTSE Russell đã xác nhận Việt Nam đáp ứng tất cả tiêu chí của nhóm thị trường mới nổi thứ cấp.

Tuy nhiên, chứng khoán Việt vẫn cần vượt qua đợt rà soát giữa kỳ về cải thiện khả năng tiếp cận cho nhà đầu tư toàn cầu.

FTSE Russell phân loại thị trường chứng khoán thành 4 nhóm, gồm phát triển (developed), mới nổi tiên tiến (advanced emerging), mới nổi thứ cấp (secondary emerging) và cận biên (frontier).

Theo FTSE Russell, việc ban hành Thông tư 08/2026/TT-BTC đã chính thức thiết lập khuôn khổ pháp lý đảm bảo khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua công ty chứng khoán toàn cầu, đồng thời cải thiện các quy định liên quan đến cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (Non-Prefunding).

Các cơ quan quản lý, công ty chứng khoán trong nước, công ty chứng khoán toàn cầu, ngân hàng lưu ký cùng các nhà đầu tư tổ chức quốc tế đã thống nhất mô hình triển khai thực hiện theo các cơ chế mới nêu trên.

Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE Russell sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 21/9 và hoàn tất vào tháng 9/2027. Tỷ trọng đợt đầu tiên là 10%, sau đó thêm 20%, 35% và cuối cùng 35%. Điều này nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra phù hợp với năng lực của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Như vậy, tổng tỷ trọng được đưa vào sẽ đạt 100% sau 4 giai đoạn, với hệ số phân bổ tăng dần từ 10%, 30%, 65% và hoàn tất đủ vào cuối kỳ.