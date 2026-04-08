Chứng khoán tăng 79 điểm, nhiều cổ phiếu tăng trần đồng loạt

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/4, VN-Index tăng 79 điểm, lên 1.756,55 điểm. Thanh khoản thị trường đột biến, gấp đôi phiên ngày 7/4, lên 34.920 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tăng mạnh, trong đó 7 mã tăng trần, thuộc nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE), ngân hàng (STB, TCB) và SSI, FPT. Cũng chính nhóm cổ phiếu Vingroup dẫn dắt đà tăng của thị trường hôm nay, trong đó VIC đóng góp hơn 15 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 613 tỷ đồng, một số mã bị bán ròng mạnh như VIC, MBB, VCB, HDB. Ngược lại, HPG, FPT, ACB, TCB được mua ròng mạnh.

Chứng khoán hưng phấn sau tin thị trường được nâng hạng (Ảnh: Hữu Khoa).

Trước đó, mở đầu phiên giao dịch sáng nay, thị trường chứng khoán Việt trên đà hưng phấn mạnh mẽ sau tin FTSE giữ nguyên lộ trình nâng hạng trong kỳ rà soát phân loại tháng 3.

Theo kế hoạch, việc đưa Việt Nam vào rổ các chỉ số chứng khoán toàn cầu sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, dự kiến khởi động từ tháng 9 và hoàn tất vào tháng 9/2027.

Với lộ trình mang tính bước ngoặt này, thị trường chứng khoán được kỳ vọng tạo lực hút đáng kể với dòng vốn ngoại, nhất là với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Mở phiên, VN-Index tăng mạnh 75 điểm, sau đó đi lùi nhưng so với hôm qua đà tăng vẫn được duy trì.

Tạm nghỉ phiên sáng, VN-Index tăng 58,66 điểm, lên 1.736,2 điểm. Thanh khoản sàn HoSE lên 17.607 tỷ đồng, lớn hơn giá trị giao dịch cả ngày hôm qua.

Cả 30 cổ phiếu trong rổ VN30 đều tăng giá, điểm nhấn thuộc về nhóm Vingroup (VHM, VIC, VRE). Trên sàn HoSE, lực tăng mở rộng, 288 mã giữ sắc xanh. Một số cổ phiếu tăng trần như NVL, HHS, VPG, TCH.