Điều gì khiến giá xăng dầu giảm liên tục?

Từ 15h chiều 14/5, giá xăng E5 RON 92 giảm 660 đồng/lít còn 23.130 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 280 đồng/lít còn 24.070 đồng/lít. Dầu diesel giảm 270 đồng/lít còn 27.220 đồng/lít, dầu mazut giảm 590 đồng/lít về mức 20.580 đồng/kg.

Như vậy, giá các mặt hàng này đã giảm liên tiếp trong 2 kỳ điều hành gần đây. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Lý giải nguyên nhân giá xăng dầu giảm liên tiếp, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Yếu tố chủ yếu là thông tin về Mỹ và Iran hướng tới thỏa thuận tạm thời, giảm căng thẳng trước mắt; một số cuộc đụng độ vẫn xảy ra giữa Mỹ và Iran; eo biển Hormuz phần lớn vẫn bị phong tỏa; Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Cơ quan quản lý cho biết các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 7/5 và kỳ điều hành ngày 14/5 là 128,73 USD/thùng với xăng RON 92 (giảm 4,26 USD/thùng, tương đương giảm 3,2%).

Tương tự, xăng RON 95 là 130,84 USD/thùng (giảm 4,57 USD/thùng, giảm 3,37%); dầu diesel là 146,04 USD/thùng (giảm 7,62 USD/thùng, giảm 4,96%); dầu mazut là 687,65 USD/tấn (giảm 25,82 USD/tấn, giảm 3,62%).

Bộ Công Thương cho biết đến ngày 14/5, giá xăng tại các nước lân cận Việt Nam dao động khá cao: Thái Lan khoảng 35.896 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia 33.798 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Lào 40.096 đồng/lít và Trung Quốc 35.438 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), trong khi Việt Nam ở mức 24.070 đồng/lít.

Đối với dầu, Thái Lan khoảng 33.778 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia 34.126 đồng/lít, Lào 44.052 đồng/lít, Trung Quốc 32.306 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), còn Việt Nam là 27.220 đồng/lít. Nhìn chung, cơ quan quản lý đánh giá giá xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn tiếp tục ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.