Chứng khoán giảm hơn 115 điểm, các tỷ phú Việt Nam “mất” 67.500 tỷ đồng

Phiên giao dịch 9/3 trở thành phiên lịch sử mới khi giảm kỷ lục hơn 115 điểm, đưa VN-Index xuống mức 1.652 điểm. Thị trường có đến hơn 300 mã giảm sàn. Các cổ phiếu nhóm VN30 cũng không tránh khỏi tình trạng bị bán tháo.

Trong những phiên biến động như hôm nay, không chỉ nhà đầu tư nắm cổ phiếu bị ảnh hưởng, mà các tỷ phú Việt Nam thậm chí mất mát nhiều hơn, khi các mã của họ như VIC của Vingroup, MSN của Masan Group, VPB của VPBank… giảm sàn.

Theo thống kê của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã giảm khoảng 1,5 tỷ USD chỉ trong 1 phiên, còn 23,7 tỷ USD. Tài sản của bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, cũng giảm khoảng 186,3 triệu USD xuống còn 2,5 tỷ USD. Cùng thời điểm, bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Hương cũng là lãnh đạo Vingroup, cũng ghi nhận mức giảm hơn 131 triệu USD, đưa tổng tài sản xuống còn khoảng 1,88 tỷ USD.

Gia đình ông Phạm Nhật Vượng hiện nắm quyền chi phối tại Tập đoàn Vingroup với tổng tỷ lệ sở hữu khoảng 65% vốn. Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu VIC giảm hết biên độ, xuống còn 145.600 đồng/cổ phiếu. Không chỉ VIC, nhiều mã khác trong hệ sinh thái Vingroup như VHM của Vinhome, VRE của Vincom Retail và VPL của Vinpearl cũng đồng loạt giảm sàn, qua đó tác động trực tiếp đến giá trị tài sản của gia đình tỷ phú này.

Các tỷ phú Việt Nam (Ảnh: DT).

Cổ phiếu MSN "nằm sàn" cũng khiến tài sản của tỷ phú Trần Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, giảm gần 74 triệu USD. Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank - “mất” 166 triệu USD, tổng tài sản giảm còn 2 tỷ USD.

Trong khi đó, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận mức giảm gần 233 triệu USD, xuống còn 3,5 tỷ USD. Cổ phiếu VJC của Vietjet Air, nơi bà Thảo giữ chức Chủ tịch HĐQT, có lúc giảm sát sàn, đang được giao dịch tại mức 153.000 đồng/cổ phiếu. Cùng thời điểm, cổ phiếu HDB của HDBank, nơi bà Thảo giữ vị trí Phó chủ tịch HĐQT, cũng giảm hết biên độ, còn 24.100 đồng/đơn vị.

Tài sản của ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, cũng giảm 195 triệu USD, xuống còn 2,5 tỷ USD khi cổ phiếu giảm hết biên độ.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, cũng giảm 71 triệu USD, tổng tài sản còn 1 tỷ USD.

Tính chung, 8 tỷ phú USD của Việt Nam đã “bốc hơi” khoảng 67.500 tỷ đồng (tương đương 2,5 tỷ USD) tài sản chỉ trong phiên giao dịch hôm nay.

Không chỉ tại Việt Nam, sắc đỏ cũng bao trùm thị trường chứng khoán tại một số thị trường khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, khu vực ASEAN…