Chủ tịch Quốc hội: Ổn định vĩ mô là để phát triển kinh tế - xã hội

Kết thúc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ ra việc củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, khả năng chống chịu và tự cường của nền kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu.

Diễn đàn ghi nhận nhiều ý kiến, nhưng đánh giá tình hình thế giới và Việt Nam là thống nhất, đồng thuận cao. Theo đó, hậu quả về kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19 cơ bản kiểm soát và mở cửa trở lại, trên đà phục hồi.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc phát sinh những tình huống mới, vẫn có nguy cơ "dịch chồng dịch". Đầu năm nay, xung đột địa chính trị làm trầm trọng thêm những khó khăn, thế giới phải đương đầu về đứt gãy chuỗi cung ứng làm không chỉ lạm phát mà giá năng lương và lương thực tăng cao. Tăng trưởng năm 2022 giảm một nửa so với năm 2021 còn lạm phát tăng gấp đôi, nhất là tại các nền kinh tế lớn.

Cùng với đó là biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp. Công cuộc chuyển đổi số chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng trên thế giới diễn ra khẩn trương, đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức.

Ngược dòng với thế giới, Việt Nam đạt tăng trưởng cao, lạm phát thấp, dự báo tăng trưởng trên 7%, lạm phát có thể kiểm soát ở mức dưới 4%.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tán thành với các ý kiến trao đổi tại Diễn đàn, trong đó ghi nhận Chính phủ tích cực ban hành các chính sách, dù có những độ trễ nhất định nhưng khi ban hành đều được triển khai nhanh.

Việc kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô luôn được xem là "chìa khóa" để đất nước phát triển kinh tế, xã hội (Ảnh: QH).

Về các nội dung cụ thể, Chủ tịch Quốc hội nêu vấn đề, nhiều ý kiến cho rằng lạm phát cao của thế giới là do đứt gãy nguồn cung, không phải do chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, theo ông Vương Đình Huệ, tùy từng giai đoạn, nguyên nhân của lạm phát có thể do yếu tố đứt gãy nguồn cung, có lúc lại là yếu tố tiền tệ, và có khi là sự tác động từ cả hai yếu tố.

Để thực hiện kiên định chính sách đang thực thi trong chính sách tài khóa, cần mở rộng dư địa, kiên định chính sách tiền tệ chặt chẽ, song vẫn có sự linh động. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan lưu ý để nghiên cứu phân tích đối với nhận định cho rằng dự toán thu ngân sách quá thận trọng khiến Việt Nam tự thu hẹp không gian của chính sách tài khóa.

Về vấn đề tín dụng, Chủ tịch Vương Đình Huệ cho biết bên cạnh giới hạn tổng mức tín dụng, còn cần chú trọng về cơ cấu và chất lượng tín dụng. Song song, tính toán cơ cấu tín dụng để đưa vốn vào khu vực có nhu cầu thực và đẩy mạnh xử lý nợ xấu, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.

Về thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, bất động sản... Chủ tịch Quốc hội nêu rõ các loại thị trường đều là mạch máu của nền kinh tế. Do đó, cần bảo đảm lưu thông lành mạnh, bền vững, tiếp tục hoàn thiện thể chế khơi thông nguồn lực, khắc phục khiếm khuyết và tạo điều kiện phát triển các loại thị trường. Từ đó thông suốt thị trường trong nước để kết nối với quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, một trong những kết quả đạt được tại diễn đàn là các ý kiến đều thống nhất ngoài tập trung các mục tiêu trước mắt nhưng không quên mục tiêu dài hạn là tái cơ cấu nền kinh tế, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 10 năm như định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

Chủ tịch Quốc hội nhận định trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều thách thức nhưng các ý kiến đều đạt sự đồng thuận, thống nhất. Theo đó, về giải pháp dài hạn cần tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật trong đó có thể chế, chính sách về đất đai. Cùng với đó là vấn đề quy hoạch và liên kết phát triển vùng và khu vực, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh...