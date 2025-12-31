Biên bản họp Fed cuối 2025: Cuộc nội chiến và tín hiệu lạ cho túi tiền

Nếu như suốt 2 năm qua phố Wall đã quen với hình ảnh một Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đoàn kết dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Jerome Powell, thì biên bản cuộc họp cuối cùng của năm 2025 lại vẽ ra một bức tranh hoàn toàn khác, đó là sự chia rẽ sâu sắc.

Sáng nay (31/12 giờ Việt Nam), biên bản cuộc họp ngày 9/12-10/12 đã chính thức lộ diện. Dù kết quả cuối cùng là lãi suất được cắt giảm 0,25 điểm phần trăm xuống 3,5-3,75%, nhưng câu chuyện hậu trường lại kịch tính hơn nhiều. Tỷ lệ bỏ phiếu là 9-3. Đây là số phiếu chống nhiều nhất trong một cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) kể từ năm 2019.

Đáng chú ý hơn, ngay cả trong số những người bỏ phiếu thuận (đồng ý giảm lãi suất), biên bản ghi nhận một thực tế thú vị, đó là nhiều người trong số họ thừa nhận quyết định này là "hết sức cân nhắc". Thậm chí, họ "hoàn toàn có thể ủng hộ phương án giữ nguyên lãi suất".

Điều này cho thấy, việc Fed hạ lãi suất lần thứ 3 liên tiếp không phải là một chiến thắng áp đảo của phe nới lỏng mà là một sự thỏa hiệp mong manh trong bối cảnh các biến số kinh tế đang trở nên rối rắm.

Biên bản họp Fed cuối cùng của năm 2025 cho thấy Chủ tịch Jerome Powell ngày càng khó tạo đồng thuận nội bộ sau chuỗi quyết định cắt giảm lãi suất gây tranh cãi (Ảnh: Market Watch).

Cuộc nội chiến về điểm dừng của lãi suất

Để hiểu rõ tác động đến túi tiền của chúng ta trong năm tới, cần nhìn sâu vào lý do tại sao các quan chức Fed lại "cãi nhau" to đến thế.

Trong phòng họp, 2 luồng tư tưởng trái ngược đã va chạm nảy lửa.

Một bên với đại diện là ông Austan D. Goolsbee (Fed Chicago) và Jeffrey R. Schmid (Fed Kansas City) đã bỏ phiếu chống, đòi giữ nguyên lãi suất. Lý do của họ rất thực tế: Lạm phát vẫn đang "nhây" ở mức cao hơn mục tiêu 2% suốt gần 5 năm qua. Nền kinh tế Mỹ quý III tăng trưởng bùng nổ tới 4,3%, vượt xa dự báo. Với họ, giảm lãi suất lúc này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa lạm phát, nhất là khi các chính sách thuế quan mới có nguy cơ đẩy giá cả leo thang trở lại.

Ở chiều ngược lại, ông Stephen I. Miran - thành viên mới do Tổng thống Donald Trump đề cử - lại muốn "chơi lớn" với mức cắt giảm 0,5%. Phe này lo ngại về thị trường lao động đang nguội đi, dù số liệu sa thải chưa tăng vọt nhưng tốc độ tuyển dụng đã chậm lại rõ rệt. Họ sợ rằng nếu Fed không nhanh tay, tỷ lệ thất nghiệp sẽ trở thành bóng ma mới của năm 2026.

Sự bất đồng này phát đi một tín hiệu quan trọng: Fed đang mất dần sự tự tin vào các dự báo dài hạn. Khi "nhà cái" còn đang hoang mang giữa ngã ba đường (giữ hay giảm), thì nhà đầu tư cá nhân không nên quá hưng phấn đặt cược vào kịch bản tiền rẻ sẽ sớm quay lại ồ ạt.

Lãi suất đang tiến về vùng trung lập (mức không kích thích cũng không kìm hãm kinh tế, được Fed ước tính quanh 3%), đồng nghĩa dư địa để cắt giảm thêm không còn nhiều như năm ngoái.

Ẩn số 2026: Đừng vội mừng với "pivot"

Thông tin "đinh" nhất trong biên bản lần này chính là định hướng cho năm 2026. Nếu bạn đang kỳ vọng Fed sẽ liên tục cắt lãi suất trong các cuộc họp tới để hỗ trợ thị trường chứng khoán hay bất động sản, hãy cẩn trọng.

Biểu đồ "dot plot" (dự báo lãi suất của các thành viên Fed) cập nhật sau cuộc họp cho thấy một sự thận trọng bao trùm. Có tới 7 trong số 19 quan chức dự báo sẽ không có đợt cắt giảm nào trong năm 2026. Số còn lại cũng chỉ kỳ vọng một mức giảm rất khiêm tốn.

Ngôn từ trong biên bản cũng đã thay đổi. Thay vì cam kết hành động, Fed phát tín hiệu nhiều khả năng sẽ tạm dừng trong thời gian tới để nghe ngóng. Lý do cho sự chần chừ này một phần đến từ khoảng trống thông tin. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa 43 ngày trước đó đã làm gián đoạn chuỗi dữ liệu kinh tế quan trọng. Các báo cáo về lạm phát và việc làm tháng 12 phải chờ đến ngày 9/1 và 13/1/2026 mới có số liệu bù.

Các quan chức Fed muốn có thêm bằng chứng thép rằng lạm phát thực sự đang về đích 2% một cách bền vững trước khi nới lỏng thêm. Thêm vào đó, tác động từ các mức thuế quan mới vẫn là một ẩn số mà họ cho rằng "chỉ mang tính tạm thời" nhưng không dám chủ quan.

Với việc Fed dự kiến "nghỉ tay" trong cuộc họp tháng 1 tới (thị trường đang kỳ vọng giữ nguyên lãi suất), lãi suất huy động và cho vay (bằng USD trên thị trường quốc tế và gián tiếp ảnh hưởng tỷ giá trong nước) có thể sẽ đi ngang ở mức cao lâu hơn dự kiến. Đây là lúc chiến lược quản trị rủi ro nên được ưu tiên hơn là việc sử dụng đòn bẩy tài chính quá đà để bắt đáy.

Động thái âm thầm: Bơm lại thanh khoản qua cửa sau

Giữa những tranh cãi ồn ào về lãi suất, có một chi tiết kỹ thuật cực kỳ quan trọng trong biên bản mà ít người để ý, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến "máu" của thị trường tài chính: Thanh khoản.

Fed đã chính thức bỏ phiếu thông qua việc nối lại chương trình mua trái phiếu (một dạng nới lỏng định lượng - QE nhẹ). Cụ thể, Fed sẽ mua khoảng 40 tỷ USD tín phiếu kho bạc kỳ hạn ngắn mỗi tháng.

Tại sao tin này lại quan trọng? Sau một thời gian dài thắt chặt định lượng (QT) khiến bảng cân đối kế toán giảm từ 8.900 tỷ USD xuống còn 6.600 tỷ USD, lượng dự trữ tiền mặt trong hệ thống ngân hàng Mỹ đang đứng trước nguy cơ sụt giảm xuống dưới mức dồi dào. Nếu không bơm thêm tiền, thị trường tài trợ vốn ngắn hạn có thể bị tắc nghẽn, gây ra những cú sốc thanh khoản không đáng có.

Việc Fed chủ động bơm 40 tỷ USD/tháng là hành động "trám chỗ trống", đảm bảo hệ thống tài chính vận hành trơn tru. Đối với các lớp tài sản rủi ro, việc thanh khoản được duy trì ổn định luôn là một tin tốt, dù nó không mạnh mẽ như các gói kích thích kinh tế khổng lồ trước đây.

Dù lãi suất giảm, nhưng việc Fed khởi động lại chương trình mua trái phiếu 40 tỷ USD/tháng mới là điểm tựa thanh khoản thực sự cho thị trường lúc này (Ảnh: Seeking Alpha).

Cuộc họp tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào ngày 27/1/2026 và 28/1/2026. Tuy nhiên, tâm điểm của giới tài chính hiện tại không chỉ nằm ở các con số, mà còn ở chiếc ghế quyền lực. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026 và Tổng thống Trump đã tuyên bố rõ ràng sẽ chọn một người mới có tư duy cởi mở hơn với việc hạ lãi suất.

Những cái tên như Kevin A. Hassett hay Kevin M. Warsh đang được xướng lên. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Còn hiện tại, như Thống đốc Christopher J. Waller - một ứng viên tiềm năng cho ghế Chủ tịch - đã nhận định: "Không có gì phải vội".

Fed đang ở trạng thái "chờ và xem". Lạm phát giảm nhưng chưa đạt mục tiêu, kinh tế vẫn tăng trưởng tốt nhưng thị trường lao động bắt đầu mỏi mệt. Trong bối cảnh tranh tối tranh sáng này, thông điệp từ biên bản họp cuối cùng của năm 2025 rất rõ ràng: Đừng quá kỳ vọng vào sự hào phóng của Fed, hãy tập trung vào sức khỏe thực sự của danh mục đầu tư.