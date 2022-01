Chữ "Kim" trong Kanji và thông điệp của món quà năm mới từ thương hiệu Nhật

Kanji tiếng Nhật có nghĩa là Hán tự. Đây là hệ thống chữ được người Nhật học hỏi và phát triển từ văn hóa Trung Hoa, thế nhưng theo thời gian, người Nhật xưa đã thổi hồn vào những ký tự này, cho chúng một sức sống mới, mang đậm bản sắc văn hóa và niềm tự hào xứ Phù Tang. Người Nhật yêu Kanji như yêu thơ Haiku, yêu kịch Noh và yêu sơn mài Maki-e vậy. Dưới góc nhìn Nhật Bản, mỗi chữ Kanji luôn chứa đựng một nguồn năng lượng gọi là "kotodama" (linh hồn của ngôn từ), có khả năng tác động đến đời sống vật chất và tinh thần của con người. Vì lẽ đó, hàng năm, Nhật Bản tổ chức rất nhiều hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp của Kanji, trong đó có hoạt động bình chọn Kanji của năm do Japan Kanji Aptitude Testing Foundation chủ trì.

Chữ Kim với nét bút dứt khoát, mạnh mẽ của bậc thầy thư pháp Nhật Yamaguchi Housui (Ảnh: yamaguchihousui.com).

Cuộc bình chọn Kanji của năm 2021 đã kết thúc, chữ Kanji được chọn chính là chữ Kim (tiếng Nhật là "Kin" hoặc "Kane") với tổng cộng 10.422 phiếu bầu. Chữ Kim có nghĩa gốc là "vàng" - thứ kim loại quý giá nhất. Sau này, người ta phát hiện ra nhiều kim loại khác như Bạc (ngân), Đồng (đồng), Sắt (thiết)... thì đều dùng một chữ có bộ Kim để biểu thị.

Theo thời gian, chữ Kim dần có thêm rất nhiều nét nghĩa tốt đẹp, thường được dùng để chỉ sự cao quý, quyền lực và sự vững vàng. Kim Ô không phải con quạ vàng mà là mặt trời chói lọi. Kim Khẩu không phải là cái miệng vàng mà chỉ khuôn miệng của những người quyền quý, trong một số giai đoạn lịch sử, từ này còn được dùng riêng để chỉ khuôn miệng của vua. Người Việt xưa dùng từ "lời vàng đá" để chỉ lời hứa hẹn sắt son, năm tháng qua đi vẫn nguyên vẹn như đá vàng. Trong kiệt tác Truyện Kiều, để nói về mối tình thủy chung mà Kim Trọng và Thúy Kiều dành cho nhau, Nguyễn Du đã viết:

Đã lòng quân tử đa mang,

Một lời vâng tạc đá vàng thủy chung!

Sau một năm đầy biến động, bất kỳ ai cũng mong muốn có được nguồn năng lượng bền bỉ của "Kim" để bình an vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.

Hộp quà Ngũ phúc với những điểm nhấn màu vàng kim sang trọng.

Lấy cảm hứng từ Kim - chữ được bình chọn là Kanji của năm, Menard - Thương hiệu mỹ phẩm và spa cao cấp từ Nhật Bản đã tạo nên Hộp quà Ngũ Phúc mừng xuân Nhâm Dần 2022 với hai tone màu chủ đạo là đỏ và vàng kim.

Màu đỏ chiếm đa số diện tích của hộp quà, là màu cánh cổng Torii của các ngôi đền Shinto của Nhật Bản. Màu đỏ của cổng Torii tượng trưng cho lời chúc "Thiên phúc" (phước lành trời ban) mà Menard mong muốn gửi đến các tri kỷ. Màu vàng kim được dùng để vẽ nên những đường nét họa tiết trên hộp quà, rất giống với những đường nối của nghệ thuật Kintsugi trong văn hóa Nhật Bản. Đây là nghệ thuật dùng vàng nối lại những mảnh vỡ hay phần bị nứt của đồ gốm, thông qua đó thể hiện thông điệp "trưởng thành từ lỗi lầm, tái sinh từ thương tổn" mà người Nhật vẫn hằng chiêm nghiệm.

Năm vừa qua là một năm đầy khó khăn, vào dịp năm mới 2022, Menard muốn gửi đến các tri kỷ phần quà chứa nguồn năng lượng "Thiên phúc", giúp mọi người có được những bước chuyển mình đầy ngoạn mục, biến mọi khó khăn thành cơ hội để vươn lên và đạt đến thành công rực rỡ.

5 sản phẩm Health Food trong hộp quà Ngũ Phúc từ Menard

Cuộc sống hiện đại bận rộn khiến mọi người ngày càng ít có thời gian để chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình. Càng bị cuốn vào bộn bề công việc, chúng ta lại càng thấm thía thành ngữ "Sức khỏe là vàng".

Vàng là thứ kim loại quý nhất trong tự nhiên theo quan niệm của người xưa, còn sức khỏe thì dù ở thời đại nào cũng được xem là thứ tài sản quý giá nhất. Từ nguồn cảm hứng về chữ Kanji được bình chọn của năm là "Kim", kết hợp với niềm trân quý mối giao duyên đã có cùng tri kỷ, Menard đã làm nên Hộp quà Ngũ Phúc - chứa đựng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng nguồn năng lượng dồi dào cùng vẻ ngoài rạng rỡ.

Sản phẩm đầu tiên của hộp quà là viên uống Linh Chi Reishi, tăng cường sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Tiếp đến là nước Sâm Linh chi tăng lực Reishi Ginseng, hỗ trợ mạnh sinh lực - tăng đề kháng - an tinh thần. Sản phẩm tiếp theo là Fairlucent C, chứa tinh chất trái cây nhiệt đới, giúp làn da trắng hồng, sẵn sàng đón chào vạn điều may mắn.

Sản phẩm thứ tư của Hộp quà Ngũ phúc là Viên uống chống oxy hóa Blueberry Astaxanthin, giúp giảm quá trình lão hóa, bảo vệ vóc dáng săn chắc, cơ thể dẻo dai và đôi mắt tinh anh. Để trọn vẹn thông điệp sức khỏe của Ngũ Phúc, Menard có thêm sản phẩm Collagen với chiết xuất thảo mộc tự nhiên giúp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ bên trong.

"Menard tin rằng với nguồn năng lượng sức khỏe từ năm sản phẩm Health Food chất lượng cao của Hộp quà Ngũ phúc, khách hàng sẽ có được một cơ thể tráng kiện và tinh thần minh mẫn, sẵn sàng cho mọi bước tiến, mọi thành công trong năm mới Nhâm Dần 2022", đại diện hãng cho biết.

5 sản phẩm Health Food trong hộp quà Ngũ Phúc từ Menard, gồm viên uống Linh Chi Reishi (giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3372/2021/XNQC-ATTP), nước Sâm Linh chi tăng lực Reishi Ginseng W Gold (giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2976/2021/XNQC-ATTP), Fairlucent C (giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2975/2021/XNQC-ATTP), viên uống chống oxy hóa Blueberry Astaxanthin (giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3525/2021/XNQC-ATTP), sản phẩm Collagen Gold (giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3524/2021/XNQC-ATTP).