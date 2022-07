Chủ hãng kem Tràng Tiền bị xử phạt vì công bố sai lệch lỗ thành lãi

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần One Capital Hospitality (mã chứng khoán: OCH - chủ hãng kem Tràng Tiền).

Kem Tràng Tiền là một đơn vị thuộc One Capital Hospitality (Ảnh: Kem Tràng Tiền).

Cụ thể, One Capital Hospitality bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020 của Chính phủ do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn bị phạt tiền 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Theo UBCKNN, Công ty cổ phần One Capital Hospitality đã công bố thông tin sai lệch về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đối với báo cáo tài chính quý IV/2021 (trước kiểm toán).

Qua xem xét cho thấy, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của công ty trước kiểm toán là lãi 5,7 tỷ đồng tại báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV/2021 và lỗ 76,8 tỷ đồng tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của công ty sau kiểm toán lại lỗ 387,8 tỷ đồng tại báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2021 và lỗ 467,5 tỷ đồng tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021.

UBCKNN yêu cầu One Capital Hospitality có biện pháp khắc phục hậu quả, buộc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021 của Chính phủ.

Trước đó, vào hồi tháng 6, One Capital Hospitality có công văn giải trình với HNX và UBCKNN về vấn đề chênh lệch số liệu trong đó cho biết, trên báo cáo tài chính sau kiểm toán, công ty mẹ đã trích lập dự phòng tổn thất hàng tồn kho đối với dự án Saigon Airport dẫn đến chỉ tiêu giá vốn hợp nhất tăng 102,7 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Ngày 25/5, công ty đã nhận được bản án phúc thẩm ngày 4/5/2022 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân TP Hà Nội trong đó One Capital Hospitality là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của vụ án.

Thu nhập khác trong năm 2021 sau kiểm toán là 27,9 tỷ đồng, tăng 27,1 tỷ đồng so với năm 2020 chủ yếu do công ty mẹ đã khởi kiện và được Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phúc thẩm thắng kiện buộc Công ty TNHH Kiến trúc và khai thác tài sản Tràng An đền bù vi phạm hợp đồng và Công ty cổ phần Viptour-Togi được hưởng chính sách miễn tiền chậm nộp tiền thuế đất theo Nghị định số 92 năm 2021 của Chính phủ.

Đáng chú ý, One Capital Hospitality có trình bày rằng, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 hợp nhất sau kiểm toán tăng 284,4 tỷ đồng tương ứng mức tăng 241,7% so với năm 2020 chủ yếu do công ty mẹ và các công ty con thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho chi phí quản lý tăng 289 tỷ đồng so với báo cáo tài chính trước kiểm toán.