Chủ đầu tư tháp Saigon Marina IFC báo lỗ hơn 2.700 tỷ đồng, tăng 71,5 lần

Công ty TNHH Capitaland Tower vừa công bố tình hình kinh doanh bán niên 2025. Doanh nghiệp báo lỗ sau thuế gần 2.733 tỷ đồng trong nửa đầu năm - tăng gấp 71,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, 6 tháng đầu năm 2024, Capitaland Tower báo lỗ sau thuế hơn 38 tỷ đồng. Năm 2023 và 2022, công ty lỗ sau thuế lần lượt 2.683 tỷ đồng và 756 tỷ đồng.

Công ty đã âm vốn. Tại thời điểm 30/6, vốn chủ sở hữu của Capitaland Tower âm hơn 7.046 tỷ đồng.

Dù thế, doanh nghiệp ghi nhận tổng dư nợ phải trả là 14.514 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 22.066 tỷ đồng cùng kỳ.

Tình hình kinh doanh của Capitaland Tower (Ảnh: Chụp màn hình từ tài liệu gửi HNX).

CapitaLand Tower được biết đến là chủ đầu tư dự án Saigon Marina IFC tại "đất vàng" Ba Son (phường Sài Gòn, TPHCM). Công trình được giới thiệu cao 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2 trên khu đất hơn 6.000m2, là một trong những tòa nhà cao nhất TPHCM.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, Capitaland Tower vừa tăng vốn gấp 10 lần lên hơn 22.000 tỷ đồng.

Trong đó, cơ cấu cổ đông xuất hiện cá nhân mới là bà Lê Thị Huyền Linh, đang sở hữu 91% vốn. Các cổ đông cũ giảm tỷ lệ sở hữu, trong đó có ông Lương Phan Sơn nắm giữ 8,5%. Bà Linh cũng từng là Thành viên Hội đồng thành viên, còn ông Sơn là đồng đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Cùng với thay đổi cơ cấu cổ đông, Capitaland Tower cũng có Tổng giám đốc mới là ông Nguyễn Điệp Anh, đồng thời là Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.