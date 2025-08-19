5 đại dự án chào mừng Quốc khánh: Dấu ấn từ Saigon Marina IFC

Saigon Marina IFC là một trong những công trình điểm nhấn của trung tâm tài chính quốc tế TPHCM (Ảnh: Saigon Marina IFC).

Từ y tế, năng lượng đến giao thông - thương mại, những công trình như Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cơ sở 2, nhà máy điện gió Hải Anh, sân bay quốc tế Gia Bình và sân bay Long Thành đang từng bước góp phần vào kiến tạo một nền tảng phát triển toàn diện cho Việt Nam.

Khi tòa tháp Saigon Marina IFC - khởi đầu của trung tâm tài chính quốc tế TPHCM - khánh thành vào ngày 19/8, Việt Nam đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi kinh tế toàn cầu.

Những công trình biểu tượng đưa Việt Nam sánh vai thế giới

Việc xây dựng những trung tâm, công trình và dự án đủ tầm vóc góp phần tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho sự phát triển của các ngành kinh tế dịch vụ, du lịch và là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam vươn ra thế giới.

Nhưng không chỉ vậy, một quốc gia cần một biểu tượng đủ sức nặng để định danh mình trong nền tài chính toàn cầu.

Tòa tháp Saigon Marina IFC tại TPHCM khai trương vào ngày 19/8, được định vị là một trong những công trình đầu tiên của trung tâm tài chính quốc tế TPHCM, tòa tháp này không chỉ là một dự án văn phòng hạng sang, mà là một công trình hạ tầng được thiết kế có chủ đích để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của giới tài chính quốc tế.

Tọa lạc tại khu vực Ba Son - nơi từng là bến cảng sầm uất, là “cái nôi” của ngành công nghiệp hàng hải hưng thịnh, Saigon Marina IFC đã trở thành biểu tượng mới, tiếp nối di sản hào hùng để trở thành nhịp đập của Sài Gòn trong làn sóng phát triển toàn cầu.

Công trình này đã áp dụng thành công những yếu tố cốt lõi đã làm nên tên tuổi của các tháp tài chính biểu tượng trên thế giới, như kết nối trực tiếp với hạ tầng giao thông công cộng. Đây là tòa tháp văn phòng hạng A+ có đường hầm riêng nối thẳng vào ga Ba Son của tuyến Metro số 1. Việc kết nối và có hạ tầng giao thông tiện lợi là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc của các trung tâm tài chính lớn như Hong Kong (Trung Quốc) hay Singapore. Điều này đảm bảo sự di chuyển liền mạch, hiệu quả, giúp các định chế tài chính thu hút và giữ chân nhân tài giỏi nhất.

Ngoài ra, Saigon Marina IFC còn là một "Hệ sinh thái không điểm dừng". Tòa tháp nằm trong một "Urban Hub" - một đô thị thu nhỏ mang tên Grand Marina. Nơi đây quy tụ văn phòng, căn hộ hàng hiệu, trung tâm thương mại, công viên ven sông và các nhà hàng đẳng cấp. Mô hình này tạo ra một môi trường làm việc và sống lý tưởng, nơi mọi nhu cầu được đáp ứng tức thì của cuộc sống đô thị, từ đó tối ưu hóa thời gian và năng suất làm việc.

Cuối cùng, đó là cam kết về sự bền vững và chất lượng. Việc theo đuổi chứng nhận công trình xanh LEED Gold không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu cơ bản đối với các tập đoàn đa quốc gia khi họ lựa chọn đặt trụ sở.

Saigon Marina IFC không chỉ cung cấp một không gian làm việc mà còn cung cấp một nền tảng, một hệ sinh thái được thiết kế để làm mảnh đất tốt cho các doanh nghiệp cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi toàn cầu. Đây là viên gạch đầu tiên, vững chắc và đầy tham vọng, cho một trung tâm tài chính quốc tế tương lai.

Loạt dự án từ an sinh xã hội đến hạ tầng giao thông

Bên cạnh các công trình biểu tượng như Saigon Marina IFC, nhiều đại dự án cũng được khánh thành để chào mừng 80 năm Quốc khánh. Từ những công trình an sinh xã hội tới hạ tầng giao thông, tất cả đều hướng tới việc kiến tạo nền tảng vững chắc và mở ra kỷ nguyên mới cho Việt Nam.

Dự án sân bay Long Thành được xây dựng với tổng diện tích 5.000ha, vốn đầu tư gần 336.630 tỷ đồng, là công trình trọng điểm quốc gia. Việc hoạt động song song, sân bay Long Thành vừa giảm áp lực cho sân bay Tân Sơn Nhất, vừa thúc đẩy phát triển vùng miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ cho những chọn lựa kết nối giao thông đường bộ hơn là những chuyến trung chuyển, tăng lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam khi có thể chào đón nhiều hãng bay, điểm đến đa dạng và linh hoạt.

Bên cạnh đó, các công trình trọng điểm khác như Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 2, dự án nhà máy Điện gió Hải Anh, cảng hàng không Gia Bình tại Bắc Ninh cũng là những dự án hạ tầng trọng điểm về thương mại, giao thông, y tế, năng lượng.

Năm công trình, năm lĩnh vực khác nhau, nhưng đều cùng chung một mục đích: kiến tạo một nền tảng vững chắc và một tầm vóc mới cho Việt Nam. Đó chính là những dấu ấn sâu sắc, là món quà ý nghĩa nhất cho chặng đường 80 năm phát triển của dân tộc.