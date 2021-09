Chiều 7/9 vẫn chưa có giấy đi đường, nhiều doanh nghiệp như ngồi trên lửa

Dân trí Mặc dù TP Hà Nội đã quyết định nới thêm 2 ngày để làm các thủ tục song theo nhiều doanh nghiệp, đến chiều nay (7/9) họ vẫn chưa được duyệt và cấp thì lo ngại lớn là sẽ không kịp.

Từ 6h sáng 8/9, các chốt kiểm soát của Hà Nội sẽ chính thức kiểm soát chặt, xử lý nghiêm đối với người và phương tiện ra, vào, di chuyển ở "vùng đỏ" mà không có giấy đi đường mẫu mới.

Để kịp đến hạn, không ít doanh nghiệp đến tối muộn 6/9 vẫn nán chờ tại trụ sở công an phường để nộp hồ sơ xin cấp giấy đi đường. Sáng nay tại các phường, đại diện doanh nghiệp lại tiếp tục ngồi chờ kết quả.

Xếp hàng chờ kết quả ở công an phường để gấp rút xin giấy đi đường (Ảnh: Đỗ Quân)

Làm sao đi kịp mấy phường mà xin giấy đi đường?

Mặc dù TP Hà Nội đã quyết định nới thêm hai ngày để làm các thủ tục song theo không ít doanh nghiệp, đến chiều nay (7/9) họ vẫn chưa được duyệt và cấp thì lo ngại lớn là sẽ không kịp.

Ông M. (đề nghị được giấu tên), giám đốc một công ty ở Hà Nội, cho biết doanh nghiệp đã nộp hồ sơ từ thứ 7 đến chiều nay thì được báo lên sửa hồ sơ, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Đáng lưu ý, theo ông M., một bất cập rất lớn khi giấy đi đường nhân viên chỉ được duyệt lịch trình từ nhà đến công ty, từ công ty về nhà. "Một nhân viên của tôi phải đi ngân hàng ở phường khác thì lại bị yêu cầu phải xin duyệt ở phường đó, thực sự quá khó khăn, ngày mai sao kịp khi phải đi mấy phường xin thế này?", ông M. than thở.

Vị giám đốc doanh nghiệp cho biết, nếu không kịp thì chỉ còn cách cho nhân viên nghỉ ở nhà đến lúc có giấy đi đường. Đáng chú ý, những doanh nghiệp như ô M. đều cung cấp hàng thiết yếu. Việc gián đoạn sẽ vô cùng ảnh hưởng đến người dân, các doanh nghiệp khác.

Đại diện một doanh nghiệp thực phẩm ở Cầu Giấy cũng cho biết đã nộp giấy tờ theo yêu cầu nhưng hai ngày trôi qua vẫn chưa nhận được giấy phép đi đường mẫu mới.

Vị này cũng rất lo lắng nếu đến ngày 8/9 mà công ty không có giấy đi đường thì hoạt động của công ty sẽ phải tạm thời dừng lại.

"Tình hình dịch bệnh phức tạp, việc di chuyển lưu thông vốn rất khó khăn, do vậy nhiều doanh nghiệp mong muốn có một mẫu giấy thông hành thống nhất, xuyên suốt, tránh thay đổi quá nhiều, khiến việc đáp ứng mất thời gian, rắc rối", đại diện một doanh nghiệp khác chia sẻ.

Trong khi đó, ông Q.V - Chủ tịch một công ty truyền thông - than thở dù công việc bộn bề, rất mong có thể cho nhân viên đến trụ sở giải quyết nhiều việc quan trọng song không thuộc đối tượng được cấp giấy đi đường nên bị từ chối, trả hồ sơ.

Cực không kém, một doanh nghiệp khác cũng cho biết khi liên hệ công an khu vực làm giấy đi đường thì nhận thấy khá nhiều bất cập bởi đăng ký kinh doanh một nơi, văn phòng một nơi, xưởng sản xuất một nơi. Địa chỉ văn phòng và địa chỉ sản xuất thì không có giấy đăng ký. Nhiều doanh nghiệp cũng phản ánh tình trạng nộp hồ sơ xong không biết bao giờ được trả kết quả, sốt ruột vì không rõ ra sao trong khi chỉ rất ít thời gian nữa là đến hạn ngày 8/9.

Một số nơi cấp giấy đi đường quá tải

Theo ghi nhận của Dân trí, doanh nghiệp lo lắng hoạt động của đơn vị sẽ bị đình trệ do chưa được hướng dẫn cấp giấy đi đường mới. Trong khi đó công an một số phường nội thành Hà Nội cho biết đang xảy ra tình trạng quá tải.

Cụ thể, ngày 6/9, lãnh đạo Công an phường Thành Công (quận Ba Đình) thông tin, đơn vị đang bị quá tải do lượng hồ sơ gửi đến quá nhiều. Đến đầu giờ chiều 6/9, Công an phường này đã tiếp nhận tới hơn 3.000 hồ sơ.

Trước đó, từ ngày 6/9, Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội "lần thứ 4" với phương châm siết chặt hơn, quyết liệt hơn, phương án giãn cách phòng, chống dịch theo ba vùng ở 3 cấp độ khác nhau, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, phát huy hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Trong đó, Công an thành phố tiếp tục duy trì và tăng cường các lực lượng cắm chốt, các tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát gắt gao nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp người dân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Đồng thời, lực lượng công an tiếp tục kiểm soát chặt tại các chốt ra vào thành phố; thiết lập thêm 39 chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào "vùng đỏ" (vùng 1) theo giấy đi đường mới.

Để có thời gian chuẩn bị chu đáo cho công tác cấp giấy đi đường theo quy trình mới và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, trong 2 ngày (6/9 và 7/9), lực lượng chức năng chỉ tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền những người thuộc diện "được đi ra đường" nhưng chưa có giấy đi đường theo quy định mới.

Kể từ 6h ngày 8/9, các chốt kiểm soát liên ngành của thành phố sẽ kiểm soát chặt người và phương tiện ra, vào thành phố và ra vào "vùng đỏ" theo giấy đi đường mới. Vì vậy, Công an thành phố Hà Nội thông báo để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân biết, chấp hành nghiêm quy định này.

Công an thành phố Hà Nội yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, "người ở vùng nào thì ở vùng đó". Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch. Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

