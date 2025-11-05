Hội thảo về việc thực thi ESG bằng khoa học công nghệ: Cách đăng ký tham dự

Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu tới hành động” sẽ được báo Dân trí tổ chức vào 13h30 ngày 26/11, tại khách sạn Pullman (Hà Nội). Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững".

Hội thảo có sự tham gia của các đại diện diễn giả, gồm đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia hàng đầu về khoa học công nghệ, ESG, có tầm ảnh hưởng ở lĩnh vực ESG trong nước và quốc tế; lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề đã, đang và sẽ hướng đến lộ trình phát triển bền vững.

Ban tổ chức dành 50 suất tiêu chuẩn (Standard) và 20 suất VVIP cho doanh nghiệp quan tâm phát triển bền vững đăng ký tham dự.

Doanh nghiệp đăng ký tham dự tại đây. Ban tổ chức sẽ gửi lại email xác nhận đã đăng ký thành công kèm QR code, để đại diện doanh nghiệp thuận tiện check-in (làm thủ tục) tham dự chương trình vào chiều 26/11.

Vì số lượng vé có hạn, link đăng ký tham gia có thể đóng sớm, khi hết vé.

Quyền lợi của hạng Standard là được ngồi ở vị trí đẹp, dễ dàng theo dõi toàn bộ sự kiện; sử dụng tea break (thức ăn nhẹ) phục vụ tại sự kiện; nước suối và giấy bút tiêu chuẩn hội nghị. Đồng thời được nhận trọn bộ tài liệu hội thảo và quà tặng từ ban tổ chức khi check-in.

Quyền lợi của hạng VVIP là ngồi vị trí VIP, có khu vực check-in riêng; sử dụng tea break (thức ăn nhẹ) phục vụ tại sự kiện; nước suối và giấy bút tiêu chuẩn hội nghị; trọn bộ tài liệu hội thảo. Đặc biệt sẽ được nhận quà tặng độc quyền từ ban tổ chức khi check-in.

Hội thảo "Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu đến hành động" diễn ra ngày 26/11.

Tham dự hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu tới hành động”, do báo Dân trí tổ chức chiều 26/11 là cơ hội để doanh nghiệp kết nối trực tiếp với chuyên gia hàng đầu về ESG trong nước và quốc tế, chia sẻ các nút thắt thực hiện ESG ngay tại chính đơn vị của mình và nhận lời khuyên hữu ích.

Sự kiện này hứa hẹn mang đến góc nhìn đa chiều, trao đổi thẳng thắn về thực tiễn triển khai chính sách, tháo gỡ vướng mắc và đề xuất giải pháp thúc đẩy việc thực thi ESG bằng khoa học công nghệ nói riêng cũng như phát triển bền vững nói chung.

Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 lấy chủ đề là "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" bám sát tinh thần của hàng loạt nghị quyết quan trọng. "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" - chủ đề của diễn đàn năm nay được đánh giá là phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Trước đó, ngày 24/7, phiên họp Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 đã diễn ra. Các chuyên gia trong Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam đưa ra nhiều đề xuất thiết thực, trong đó nhấn mạnh vai trò của AI, công nghệ số... nhằm thúc đẩy thực thi ESG tại Việt Nam.

Ngày 14/8, báo Dân trí cũng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tổ chức hội thảo chủ đề “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?”. Nhiều mô hình ứng dụng AI thực tế đã được chia sẻ, mang lại góc nhìn mới về cách doanh nghiệp có thể tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí và hướng tới phát triển bền vững.