Những nội dung chính của hội thảo "Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ"

Hội thảo "Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu tới hành động" sẽ được báo Dân trí tổ chức vào 13h30 ngày 26/11, tại khách sạn Pullman (Hà Nội). Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững".

Độc giả quan tâm có thể đăng ký tham dự để nhận trọn bộ tài liệu hội thảo tại đây .

Tại hội thảo, các diễn giả sẽ tập trung phân tích cơ hội mà doanh nghiệp có thể tận dụng khi thực hiện tốt quản trị dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong vận hành, đặc biệt là những ưu đãi dành cho doanh nghiệp phát triển theo hướng xanh và số hóa theo tinh thần Nghị quyết 68.

Các diễn giả cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động thực thi ESG. Đại diện khối doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu với những bên thực thi hiệu quả ESG khi ứng dụng khoa học công nghệ sẽ mang đến những câu chuyện cụ thể về hiệu quả và bài học triển khai phù hợp với quy mô khác nhau.

Một nội dung quan trọng khác của hội thảo là những kinh nghiệm dành cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), nhóm doanh nghiệp có tiềm lực tài chính vừa phải nhưng mong muốn thực hiện ESG bài bản và bền vững ngay từ đầu.

Ngoài phần tham luận, phần thảo luận mở cũng là điểm nhấn của hội thảo. Tại đây, các chuyên gia và doanh nghiệp sẽ cùng trao đổi về giải pháp cụ thể giúp biến việc áp dụng công nghệ và quản trị dữ liệu thành kết quả đo đếm được, mang lại hiệu quả rõ ràng mà vẫn nằm trong khả năng đầu tư hợp lý.

Tại phần thảo luận, các diễn giả cũng sẽ làm rõ câu trả lời cho những câu hỏi thiết thực như doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu, yếu tố quan trọng nhất là con người, tài chính hay công nghệ, và đâu là lộ trình phù hợp cho từng nhóm ngành.

Các đơn vị được vinh danh danh vị ESG Toàn diện tại Lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2024 (Ảnh: Mạnh Quân).

Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 lấy chủ đề là "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" bám sát tinh thần của hàng loạt nghị quyết quan trọng. "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" - chủ đề của Diễn đàn năm nay được đánh giá là phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Sau lễ phát động Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, nhiều hội thảo quy mô lớn như hội thảo "Giải pháp chuyển đổi số và thực hành ESG - Chìa khóa hướng tới hội nhập kinh tế toàn cầu" ngày 24/6; hội thảo “Thực thi ESG bằng AI: Doanh nghiệp cần làm gì?” ngày 14/8 và tọa đàm "Chuyển đổi số trong quản trị - Kinh nghiệm thực thi ESG từ doanh nghiệp ngành tài chính" ngày 30/9 đã được tổ chức thành công. Các sự kiện đã thu hút đông đảo các đại biểu tham gia và có nhiều nội dung hấp dẫn.

Từ nay tới cuối năm, Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 còn nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn như các tọa đàm, hội thảo, talkshow, company tour... hứa hẹn sẽ đem tới nhiều thông tin giá trị, hữu ích cho các tổ chức, doanh nghiệp đang thực thi ESG, quan tâm tới thực thi ESG, hướng tới phát triển bền vững.

Năm 2024, Diễn đàn ESG Việt Nam với chủ đề "Chiến lược phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới" gồm một chuỗi sự kiện, hoạt động, trong đó có Vietnam ESG Awards 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp, nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp.

31 đơn vị được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2024 đều là những doanh nghiệp lớn, có những dấu ấn và kết quả nhất định trong thực thi ESG. Trải qua 2 vòng đánh giá công tâm từ các thành viên của Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2024, những đơn vị được Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam vinh danh đều được đánh giá là xứng đáng.